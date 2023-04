«La Voix»: Adam, Sophie, Jay et Christopher accèdent à la finale

Adam El Mouna, Sophie Grenier, Jay et Christopher Therrien ont reçu les plus forts pourcentages des votes du public, lors de la demi-finale de «La Voix», dimanche soir.

• À lire aussi: Coach à «La Voix»: Corneille remporte un prix au Gala Dynastie

Avec 55 % des votes du public, Adam El Mouna s’en va en finale de «La Voix». Il a su s’imposer avec «Dommage», la chanson de BigFlo et Oli. Dans une mise en scène émouvante, il a livré une prestation qui flirtait avec la perfection. «Pour toi, ce n’est pas la dernière fois, a dit Marc Dupré. Tu es tellement à ta place sur scène, tu comprends le texte, tu comprends l’interprétation. En tant qu’artiste, tu es prêt.»

Plus tôt, Loïk Jolicoeur a débuté la compétition en interprétant «Ayoye» d’Offenbach pour garder sa place dans l’équipe de Marc Dupré. «Je t’ai senti tellement habité par la chanson», a commenté son coach. C’est fou comment tu véhicules l’émotion d’une façon extraordinaire.»

Pour cette demi-finale, seul le public avait le droit de décider des candidats qui passent en finale.

Équipe Mario Pelchat

Avec 71 % des votes du public, Sophie Grenier gagne sa place en finale pour l’équipe de Mario Pelchat. Les deux candidates de Mario Pelchat ont étrangement porté leur choix de chansons sur le répertoire de Dalida. Sophie Grenier a opté pour «Laissez-moi danser», qu’elle a complètement transformé. «C’était exquis, s’est exclamée France D’Amour. Tu as le talent de faire ressortir le meilleur d’une chanson d’une autre époque. Tu crées ton propre courant, et tu chantes comme personne d’autre parce que je pense qu’un jour les autres vont chanter comme toi.» Le coach lui a surtout avoué que sa voix avait un pouvoir apaisant. «Ta voix me calme, elle est magnifique. Tu vas faire une belle carrière quoiqu’il arrive ce soir.»

Steffy Beyond avait parti le bal avec «Mourir sur scène», à laquelle elle a donné une autre dimension, et qui s’est terminé sur des airs disco-électro.

«Je suis tellement content de te voir dans ce registre, lui a dit Corneille. On sait que tu es capable de chanter des ballades, mais on ne t’avait pas vu dans ce registre, c’est autre facette de ton talent qui reste à découvrir.» Le coach est allé dans la même direction en lui disant: «Tu es captivante, je ne peux même pas imaginer qu’au début, il y avait ce manque de confiance. Alors que tu as tout, tu es prête.»

Charles Lafortune a ensuite fait une surprise à Mario Pelchat, en lui remettant une plaque certifiant la vente de plus de 25 000 billets pour sa tournée anniversaire «Comme au premier rendez-vous», dont il a annoncé plusieurs dates en supplémentaire.

Équipe Corneille

Avec 58 % des votes du public, Jay sera le représentant de l’équipe Corneille en finale.

«Ça représente tout pour moi», a-t-il exprimé après l’annonce des résultats.

Dans une fusion afro-caribéenne et québécoise, Jay a complètement transformé la chanson «Viens on s’aime», de Slimane, lors de sa prestation. «J’ai oublié que j’étais à «La Voix», j’étais dans un concert de Jay, a lancé Mario Pelchat. Ce sourire et ce bonheur que tu nous donnes, tu as mis le feu.» Corneille a acquiescé, tout en ajoutant : «Tu portes tellement fièrement tes racines, a dit Corneille. Haïti est un petit pays et un immense peuple, et je pense qu’ils peuvent être fiers de toi aujourd’hui.»

Avec les bons conseils de son coach, Christa Maria Abou Akl a voulu présenter une version arabisante de la chanson «D’amour et d’amitié», de Céline Dion, en s’accompagnant aux claviers. Une prestation très généreusement applaudie par le public en studio. «C’est fou parce que, je ne sais pas si les gens se rendent compte combien c’est difficile ce que tu fais, a insisté Marc Dupré. Tu es tellement touchante, émotive, vraie et naturelle. On te découvre à chaque fois un peu plus.» Son coach était aussi impressionné. «Je ne suis plus ton coach, je suis ton fan. Tu as quelque chose d’extraordinaire qui allie un talent de chanteuse et de musicienne de fou.

Équipe Marjo

Christopher Therrien a remporté 58 % des votes du public face à Julie St-Pierre. Il revient donc la semaine prochaine pour la finale. Il a ouvert la compétition avec une version rock, aux accents country, de «J’entends frapper» de Michel Pagliaro. «Quand on parle de manger la scène, de tout laisser sur une scène, c’est ce que tu viens de faire, a indiqué Marc Dupré. La musique, c’est aussi partager et ce que tu as fait ce soir.»

«C’était du gâteau au chocolat, zéro calorie, a ajouté France D’Amour. C’était délicieux.»

Dernière candidate à fouler la scène, Julie St-Pierre avait choisi la version de Barbara Pravis de la chanson «Kid» d’Eddy de Pretto. «Pense à ton chemin depuis le début, à ce que tu as ressenti aux auditions à l’aveugle et regarde où tu es, c’est ton chemin, a exprimé Corneille, visiblement ému. Je suis tellement heureux de te voir rendu là.»

France D’Amour a aussi beaucoup aimé cette version. «Je voudrais te dire au nom de toutes les non botoxées, de toutes les femmes qui s’aiment et qui s’acceptent telles qu’elles sont, merci. Ça demande du courage pour chanter ça en demi-finale. Tu as beaucoup de courage et tu nous en as donné beaucoup.»

France D’Amour était encore de retour dans le fauteuil de coach, étant donné que Marjo était toujours souffrante. «C’est comme si vous m’aviez donné les clefs d’une Ferrari en me disant: va t’amuser, la grande, a raconté France D’Amour en remerciant la production de l’avoir appelé. C’est une belle opportunité.»

Ils passent en finale

Équipe Marc Dupré

Adam El Mouna, 19 ans, Ville-Sainte-Catherine

Équipe Mario Pelchat

Sophie Grenier, 17 ans, Ottawa

Équipe Corneille

Jay, 24 ans, Montréal

Équipe Marjo

Christopher Therrien, 33 ans, Sainte-Anne-de-Madawaska (N.-B.)