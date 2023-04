L’ancien felquiste et journaliste Pierre Schneider s’est éteint

L’ancien felquiste devenu journaliste et écrivain Pierre Schneider s’est éteint, samedi soir, à l’âge de 78 ans, quelques jours après avoir diffusé sur sa page Facebook une vidéo tenant lieu de testament politique.

Le décès de M. Schneider a été annoncé par le président du Rassemblement pour un Pays Souverain, Benoit Roy, qui se l’est fait confirmer par la famille.

Militant engagé pour l’indépendance du Québec, Pierre Schneider avait annoncé mardi dernier que ses jours étaient comptés.

«C’est la fin. Demain, je vais avoir d’autres injections. Il me reste tout au plus une journée ou deux à vivre», avait-il évoqué en se filmant après une visite de son médecin.

En novembre 2021, M. Schneider, qui résidait depuis une dizaine d’années à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, avait confié au journal «Le Nord,» en marge du lancement de son livre «La République assassinée de Daniel Johnson», que son médecin lui donnait seulement six mois à vivre en raison du cancer des poumons qui l’affligeait.

Auteur prolifique comptant une demi-douzaine d’ouvrages, incluant des recueils de poèmes et des écrits engagés sur l’indépendance tirés de sa propre expérience au sein du mouvement, M. Schneider a aussi été longuement journaliste, puis cadre au «Journal de Montréal». Il s’est notamment intéressé aux affaires judiciaires et aux arts et spectacles.

«Je pars en paix. J’ai le sentiment du devoir accompli. Je ne pourrai peut-être pas terminer cette vidéo parce que je souffre physiquement, mais je vous aime. Je tiens à vous le dire», a assuré le militant à ses abonnés.

Ce dernier a appelé les gens à propager leur amour pour le Québec sur les réseaux sociaux, mais aussi à poursuivre «le combat que je mène pour sa part depuis 60 ans, sinon plus».

«Mesdames et messieurs, le Québec se relèvera. Le Québec n’est pas à genoux. Le Québec est imbattable. Quoi qu’on en dise, quoi qu’on en pense, nous survivrons et nous vaincrons», a soutenu M. Schneider dans ses dernières paroles publiques.