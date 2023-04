Les Haïtiens d’ici se font rançonner

OTTAWA | Des membres de la diaspora haïtienne de Montréal se font rançonner à coup de centaines de milliers de dollars par les gangs criminels qui contrôlent Haïti, si bien qu’ils réclament maintenant une intervention urgente du Canada pour faire cesser l’horreur.

« Chaque semaine, je reçois un appel d’Haïti. On me demande : combien tu es capable de donner ? On se fait rançonner constamment. Tout notre argent va à ça. On n’est plus capables », explique Joseph Flaubert Duclair, de l’organisme Debout pour la dignité.

Depuis l’automne, les enlèvements sont légion en Haïti. Au point que dans la capitale, Port-au-Prince, les gens se barricadent chez eux et n’osent pas sortir pendant des jours, voire des semaines, quitte à se priver de nourriture, indique sur place Fritz Alphonse Jean, le président du regroupement d’opposition citoyenne Accord de Montana.

« La ville est complètement assiégée. Nous sommes en prison », souffle cet ex-gouverneur de la Banque centrale haïtienne, lui-même barricadé chez lui. Ceux qui osent sortir et s’éloigner des rares corridors de sécurité sont tabassés, violés, tués ou enlevés.

Obligés d’hypothéquer la maison

Dans ce cas, les demandes de rançon aboutissent chez leurs proches à l’étranger, qui doivent organiser des collectes de fonds. Le pasteur Joseph Jr Clorméus, de l’Église du Dieu de la Prophétie, indique qu’on réclame 420 000 $ US à ses fidèles pour la libération de sept personnes. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg, souligne-t-il.

« Il y a des gens qui ont hypothéqué leur maison, qui font des prêts, qui vendent leurs biens, des gens âgés qui doivent continuer de travailler », se désole-t-il.

S’ils ne paient pas, les femmes et les fillettes sont soumises à des viols collectifs d’une bestialité sans nom et les enfants sont enrôlés comme soldats, indique le pasteur.

Dans ce contexte, « un pourcentage élevé de la population est maintenant en faveur d’une forme d’intervention internationale », indique M. Jean, même si son organisation, l’Accord de Montana, y est opposée puisque les précédentes interventions étrangères en Haïti ont échoué à instaurer une paix durable.

Beaucoup de membres de la diaspora à Montréal ont longtemps été du même avis, mais l’horreur actuelle ne laisse plus d’autre choix, indique M. Flaubert Duclair, qui souligne que l’opinion publique bascule ici comme là-bas (voir texte ci-contre).

La police haïtienne, pas une solution

« On ne veut pas d’une invasion militaire, mais d’une force opérationnelle qui intervienne de façon ponctuelle, plaide-t-il. Ça prend le Canada pour faire ça, on ne fait pas confiance aux autres pays. »

Mais Justin Trudeau a plutôt annoncé il y a dix jours un chèque de 100 millions $ pour équiper et former la police haïtienne, afin qu’elle reprenne le contrôle de la situation. La somme s’ajoute aux deux milliards $ qu’Ottawa a déjà versés à l’île depuis 2010.

Pour M. Flaubert Duclair, « c’est de la folie d’envoyer cet argent-là », compte tenu de la collusion entre une part de la police et de l’État avec les gangs.

« Ce chèque va tomber entre les mains de qui ? » questionne M. Jean.

Ottawa semble attendre un consensus illusoire

OTTAWA | La diaspora haïtienne est déchirée face à la perspective d’une intervention canadienne en Haïti. Mais face à l’horreur qui ne fait qu’empirer depuis deux ans, l’opinion publique ici comme là-bas est en train de basculer.

Le pasteur Joseph Jr Clorméus explique que la diaspora s’appauvrit pour financer la crise haïtienne malgré elle, puisque les rançons qu’elle paie financent les gangs. Elle n’a donc d’autre choix que de demander de l’aide pour stopper le cercle vicieux.

Mulry Mondélice, doyen associé à la recherche au Collège militaire royal de Saint-Jean, et expert en droit international et diplomatie, estime qu’Ottawa doit sortir de l’immobilisme de toute urgence pour éviter un massacre de grande ampleur.

Il souligne que la police nationale, les sanctions et l’aide humanitaire ne peuvent pas être la seule solution face à un scénario de guérilla urbaine aussi violente.

Le sous-comité des droits internationaux de la personne de la Chambre des communes a interrogé une quinzaine de témoins depuis novembre pour formuler des recommandations à Ottawa sur la marche à suivre en Haïti. Une tâche ardue puisqu’il n’en est ressorti aucun consensus.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, qui a amorcé cette démarche, estime que la priorité devrait être de faire pression sur Washington pour stopper l’approvisionnement en armes et en munitions, sachant que la plupart proviennent des États-Unis.

Ensuite, « il faut absolument qu’un groupe local fasse un appel à l’unité » et définisse une feuille de route claire, car sans cela, « ça voudrait dire qu’on décide pour la population haïtienne », dit-il.

Appel à la cohérence

Mais attendre un consensus en Haïti est illusoire, indique M. Mondélice. Selon lui, Ottawa doit plutôt faire preuve de cohérence et respecter sa propre politique étrangère qui implique la défense de la sécurité humaine et des droits des femmes et des filles.

Être cohérent impliquerait aussi, dit-il, d’écouter la population locale qui rejette massivement le gouvernement du premier ministre Ariel Henry. Celui-ci a pris la tête d’Haïti après l’assassinat du président élu Jovenel Moïse en juillet 2021. À l’encontre de la Constitution, il n’a fait aucun geste pour organiser des élections.

Le regroupement d’opposition citoyenne Accord de Montana propose depuis des mois de mettre en place un gouvernement de transition qui organiserait un scrutin libre et démocratique. Mais Ottawa ignore cette main tendue.

« Il doit y avoir une force tactique qui fasse de l’accompagnement sur place, en coordination avec le groupe de Montana », estime Frantz André, du Comité de solidarité Québec-Haïti. Mais reconnaître l’Accord de Montana impliquerait de désavouer le gouvernement d’Ariel Henry. »