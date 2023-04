David Ménard: l’histoire de la marâtre d’Aurore

Après avoir parlé de la Corriveau dans Poupée de rouille, l’écrivain David Ménard utilise une trame temporelle double pour raconter la jeunesse de Marie-Anne Houde, « la marâtre », la femme qui a tué Aurore Gagnon dans son nouveau roman, L’aurore martyrise l’enfant. Se penchant sur son enfance de misère, son statut de laissée-pour-compte, il raconte les événements qui ont marqué sa vie avant de commettre l’irréparable.

Marie-Anne Houde est reconnue comme étant l’une des criminelles les plus odieuses du Canada pour avoir tué sa belle-fille, Aurore Gagnon, Aurore l’enfant martyre. Son crime est l’un des pires cas de maltraitance infantile connus au Canada et le roman s’inspire librement de cette histoire épouvantable.

Dans le roman de David Ménard, Marie-Anne Houde, la « souillon de Sainte-Sophie », « la marâtre », attend la mort dans sa chambre de mourante à Montréal. Dans la solitude et la maladie, elle écrit à son vieil amour, Télesphore, qui n’a pas toujours partagé ses sentiments.

Éclairage inédit

Ce drame a marqué l’imaginaire québécois... et marqué l’écrivain.

« Comme tout le monde, j’ai vu ça dans mon enfance. J’étais chez ma grand-mère et le premier film en noir et blanc passait... avec la musique d’orgue qui joue en arrière-plan. C’était troublant et j’avais été traumatisé par ça. Comme plusieurs autres, j’ai voulu me renseigner là-dessus », dit-il en entrevue.

Photo fournie par les Éditions L’interligne

Cette histoire l’a habité longtemps. David Ménard voulait savoir pourquoi Marie-Anne Houde avait posé ces gestes. Pourquoi elle était « méchante ». « Ça fait de bons romans, 30 ans plus tard », convient-il.

« Je crois que je suis venu mettre un baume sur cette histoire-là. Je voulais m’éloigner le plus possible des films, où on est dans une histoire d’horreur. Et c’est une histoire d’horreur. Je ne cherche pas à excuser ses gestes ou à les rendre légitimes. C’est Aurore Gagnon, la victime. Mais je voulais jeter un nouvel éclairage sur une histoire qui avait été depuis longtemps classée. »

David Ménard s’est abondamment documenté.

« Ce qui me fascinait, c’est qu’on ne savait à peu près rien de cette femme. On ne savait pas grand-chose de son existence avant son crime et c’est ce qui m’intéressait le plus. »

Il a aussi recueilli des témoignages de la famille de Marie-Anne Houde.

« Elle était issue d’un milieu extrêmement pauvre. Elle a perdu sa mère à l’âge de 10 ans et a été élevée par ses frères et sœurs. Elle a elle-même subi des mauvais traitements, et les femmes pauvres, à l’époque, n’avaient pas beaucoup de choix. »

Le musée de Fortierville consacré à l’histoire d’Aurore l’a mis en contact avec une descendante de la famille.

« J’ai rencontré une dame extraordinaire et elle m’a donné de l’information privilégiée. Dès le départ, elle m’a demandé quelles étaient mes intentions en me disant : si vous avez envie d’en faire un monstre, moi, ça ne m’intéresse pas de vous parler. »

« Elle m’a dit : ma famille a beaucoup souffert de ça. Je lui ai dit que je voulais essayer de comprendre. J’ose espérer que mon livre a été fait avec respect. »