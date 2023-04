Ski de fond: Antoine Cyr devance son idole de jeunesse

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | Avant de remiser ses skis pour un repos bien mérité d’un mois après avoir connu sa meilleure saison en carrière, Antoine Cyr a pris le départ de la Classique Alex Harvey où il a finalement devancé le plus grand médaillé du ski de fond canadien.

Fort de trois Top 10 en Coupe du monde, dont une quatrième place à Valdi Fiemme en Italie, Cyr a profité de l’occasion pour rendre hommage à Harvey.

« Alex est à la retraite depuis 2019 et on a eu besoin de quatre ans pour être capable de le battre, a-t-il souligné. Ça en dit beaucoup sur l’athlète incroyable qu’il est. Il nous avait battus l’an dernier. Alex est mon idole depuis que je suis tout jeune et il est maintenant mon ami. »

Aucun Canadien n’avait connu autant de succès en Coupe du monde depuis les belles années de Harvey.

« C’est de loin ma meilleure saison en carrière, a déclaré le fondeur de Gatineau. J’ai fait un gros pas dans la bonne direction. J’ai cogné à la porte du podium à quelques reprises et ça va être mon objectif l’an prochain que ce soit en solo ou en équipe. »

Question de confiance

Lorsqu’il se retrouve dans le peloton de tête, Cyr a maintenant la confiance nécessaire pour rivaliser avec les cracks de la discipline.

« Cette confiance va m’aider, mais mes résultats vont aussi aider les gars avec qui je m’entraîne au Centre national d’entraînement Pierre Harvey (CNEPH). Ils vont réaliser qu’ils sont proches et qu’ils sont capables. C’est le fun pour toute l’équipe. »

Olivier Léveillé abonde dans le même sens que son coéquipier.

« C’est super motivant de voir Antoine réussir autant de Top 10, a souligné le fondeur de Sherbrooke. On va travailler super fort cet été afin qu’Antoine se retrouve sur le podium la saison prochaine et que je comble l’écart avec le Top 10. Ses performances me permettent d’y croire. Je ne suis pas loin d’Antoine à l’entraînement. Il est dominant en style classique, mais je sais que je peux être pas si loin si je continue de travailler. »

Qualifié pour les Jeux de Pékin alors qu’il n’avait pas encore célébré son 21e anniversaire, Léveillé est heureux de la constance qu’il a affichée cette année.

« J’aurais aimé en sortir une belle comme l’an dernier, mais la constance que j’ai démontrée est encourageante pour le futur. J’ai été plus chanceux en 2022 et les étoiles ont été alignées plusieurs journées. Cette année en style libre, on a eu plusieurs journées de neige molle alors que je suis à mon meilleur sur des conditions béton. »

De belles choses

À sa première saison sur la Coupe du monde, Liliane Gagnon a démontré de belles choses.

« Je ne savais pas à quoi m’attendre et je me suis surprise, a-t-elle résumé. Je suis vraiment contente de ma saison. C’est rare qu’on puisse dire ça, mais j’ai atteint tous mes objectifs en participant à une première Coupe du monde, en me qualifiant pour mes premiers mondiaux seniors et en terminant dans le Top 15 (12e place) au mondial U-23. Plus la saison avançait, plus je m’améliorais. Je suis plus motivée que jamais pour la suite. »

Doublement plus de participants cette année

À sa deuxième édition, la Classique Alex Harvey a aimanté le double de participants de l’an dernier avec 500 fondeurs qui s’étaient donné rendez-vous par une superbe journée ensoleillée.

« Je souhaitais que l’événement prenne de l’ampleur. C’est un peu surprenant que la participation ait doublé en un an. Par ailleurs, il y a une grosse équipe à l’organisation. Parce que l’objectif est de ramasser de l’argent pour le Centre national, c’est le fun que les gens aient répondu en grand nombre. »

Somme importante

L’activité aura permis d’amasser une somme oscillant entre 25 000 $ et 30 000 $ selon l’entraîneur-chef du Centre Louis Bouchard.

Sur un ton amical, Harvey avait lancé un défi à Antoine Cyr et Olivier Léveillé sur l’identité du vainqueur du 50 km.

« Dans une journée normale, je savais qu’ils seraient en avant de moi, a-t-il souligné. L’an dernier, ils étaient fatigués après une longue saison. À armes égales, ce n’est pas la première année qu’ils me battent. »

« Parce que j’avais moins de volume d’entraînement que l’an dernier, ce fut très souffrant, poursuit Harvey qui a pris le quatrième rang. J’avais déjà des crampes partout au 20e kilomètre. Oui, ma vie a changé [la paternité, le boulot], mais j’ai toujours autant de plaisir à faire du ski de fond. »

Très content

Présent à l’événement pour la première fois, Pierre Harvey était lui aussi ravi de la participation.

« Je suis très content de la grande participation. Cent pour cent des sommes recueillies vont aux athlètes. Je suis très content que des gens au sein du conseil d’administration du Centre aient eu l’idée de démarrer ce projet. Je suis convaincu que ça va être encore mieux l’an prochain. »

À la retraite, Harvey chausse ses planches pratiquement tous les jours. L’an dernier, il n’avait pas pris le départ de la Classique puisqu’il participait au même moment au championnat mondial des maîtres à Canmore.

« Comme le disait Antoine [Cyr] lors du cocktail, l’argent est le nerf de la guerre pour rivaliser avec les grosses nations comme la Norvège et la Suède qui possèdent d’énormes budgets, a souligné Olivier Léveillé qui avait raté la première édition en raison de la COVID-19. C’est beau à voir, un tel succès, après seulement deux ans. Ça va avoir un gros impact dans le futur. »

Après un départ en force, Léveillé a réduit le rythme au 35e kilomètre. « Antoine a skié super fort et j’ai décidé de rentrer à mon rythme. Je voulais m’assurer de rallier l’arrivée. Dès le départ, je sentais de la fatigue dans mes jambes. »