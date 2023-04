Tristan Demers: des biscuits pour célébrer ses 40 ans de carrière!

Des échantillons de biscuits ont été distribués dans le quartier. Tristan et son ami ramassent tous les biscuits ! Mais un instant : est-ce un vol ? Après 40 ans de carrière, Tristan Demers présente un premier album signé uniquement de sa plume.

Photo fournie par les Éditions La Bagnole

On vous connaît en tant que dessinateur et bédéiste. Pourquoi, maintenant, un premier album signé uniquement en tant qu’auteur ?

Depuis une douzaine d’années, j’ai réussi à sortir du gars qui fait juste Gargouille. Je me mets en danger avec autre chose, notamment des livres documentaires, comme Tintin et le Québec, puis Astérix chez les Québécois. La chasse aux biscuits, je tenais à l’écrire, mais à ne pas l’illustrer. Puisque la narration est à la première personne, ça me prenait un certain recul.

Justement, les illustrations sont superbes, avec leur côté rétro !

Marie-Ève Tremblay a fait un super travail d’illustration ! Je l’ai choisie, car j’aimais son style vintage. L’histoire se déroule en 1979, 1980. Au fil de l’album, il y a plusieurs clins d’œil rétro. Le petit Tristan a un sac Steinberg. Dans sa chambre, il y a la fusée de Tintin et une figurine d’Obélix. Puis, on voit une voiture avec le côté en faux bois.

L’histoire est-elle réellement inspirée d’un souvenir de votre enfance ?

Oui. À l’époque, j’avais sept ans et j’habitais à Sept-Îles. Je suis parti à vélo avec mon ami Louis et on a ramassé les biscuits devant les portes des maisons. Ma mère m’a retrouvé à l’autre bout de la ville ! Je me souviens bien du sentiment qui m’habitait qu’est celui du conflit d’éthique. Je trouvais qu’il y avait peu de livres qui abordent le conflit d’éthique, pour les enfants. Je pense que c’est un livre qui peut mener à une discussion avec les tout-petits. Toi, aurais-tu pris les biscuits ? Te serais-tu senti mal ?

Vous soulignez vos 40 ans de carrière ! Si on faisait un survol de votre parcours...

Je ne me tanne pas, je suis encore là ! À dix ans, j’ai créé mon personnage de BD Gargouille, à 12 ans j’avais ma compagnie, à 14 ans j’avais 2200 abonnés à ma revue, deux employés et un bureau. Puis, je travaillais au Petit journal de TQS. J’ai publié 81 livres et vendu près d’un million d’exemplaires de toutes mes publications. Pour moi, ça part du cœur et du plaisir de raconter une histoire. De donner le goût de rêver aux enfants, d’explorer la créativité. Je ne ferais jamais un projet juste pour faire des ventes. Je me sentirais malhonnête et là, mon conflit d’éthique de La chasse aux biscuits apparaîtrait (rires) !

La question va de soi : avez-vous une recette de biscuit signature ?

Je fais parfois des biscuits au gruau et aux pépites de chocolat. Cependant, je suis nul en cuisine ! C’est de la chimie et on tombe dans les mathématiques, dans quelque chose de cartésien. Je suis un artiste (rires) !