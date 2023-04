Un album plus orchestré pour Maude Audet

« C’est un album quand même orchestré qui a été très complexe à réaliser », dit l’autrice-compositrice Maude Audet de son cinquième album, Il faut partir maintenant.

Le dernier album de chansons originales de Maude Audet, Tu ne mourras pas, est sorti en février 2020. À l’époque, la suite des choses s’annonçait très belle pour la musicienne qui venait de recevoir de très belles critiques.

« J’avais des billets d’avion pour aller faire une petite vitrine à Paris, se souvient-elle. Mais la pandémie est tombée... »

Alors que d’autres artistes pouvaient se permettre de prendre une pause à l’époque, Maude, elle, ne voulait pas stopper cette belle envolée.

« J’étais dans une place de ma carrière où ça ne se pouvait pas vraiment de faire ça, dit-elle. J’ai décidé de continuer à taper sur le clou. »

Quand les salles de spectacle ont rouvert avec de la distanciation, elle a ainsi été parmi les artistes chanceux qui ont pu donner quelques concerts.

« Mais ç’a demandé quand même de l’humilité d’aller parfois présenter un spectacle devant 20 ou 30 personnes. Je pense que j’aime mon travail [rires] ! »

Après avoir lancé en 2021 un album de reprises en anglais, Translations, Maude Audet s’est attelée à la création de nouvelles compositions. Avec son acolyte, Mathieu Charlebois, elle a travaillé à distance sur plusieurs morceaux. « La pandémie a amené une certaine méthode de travail qu’on a été obligés d’adopter, dit-elle. Mais ç’a été super positif. »

Aller vers l’avant

L’un des défis de ce cinquième disque ? « Trouver des idées uniques et plus raffinées, parce que je reprends souvent les mêmes sujets, dit Maude. [...] Les chansons parlent de choses qui me touchent et du regard que j’ai sur les gens. Tout part d’un sentiment réel. Il faut trouver le bon angle. »

Le titre de l’album, Il faut partir maintenant, fait référence aux remises en question et aux doutes qu’on a pu avoir dans les dernières années, avec notamment la pandémie. « Ça peut avoir l’air négatif, mais pour moi, c’est très positif, dit Maude. Il faut partir maintenant, c’est quitter ce qui ne nous rend pas meilleurs, ce qui ne nous élève pas. C’est vraiment aller vers l’avant, aller vers du mieux, toujours en essayant de s’améliorer comme être humain. »

Après avoir fait une tournée dépouillée, en raison de la pandémie, Maude Audet souhaite avoir plus de musiciens à ses côtés pour son nouveau tour de piste. « Je n’ai pas la possibilité de tourner avec 15 musiciens, mais j’ai envie que toute l’orchestration de l’album puisse se rendre aux gens. J’ai envie de présenter ma musique le plus possible comme je l’imagine, comme j’en rêve. »

L’album de Maude Audet, Il faut partir maintenant, est sur le marché. Elle sera en spectacle le 20 avril au Gesù de Montréal. Pour toutes les dates : maudeaudet.com.