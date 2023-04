Une température légèrement plus chaude dans certaines régions du Québec dimanche

Le Québec verra son premier 15 C de la saison printanière, dimanche, alors que la petite municipalité de Frelighsburg, en Estrie, signe que la saison chaude est sur le point d’arriver.

Cependant, le reste de la province ne connaîtra pas une température aussi réconfortante, malgré les rayons de soleil qui apparaîtront par endroits, notamment à Montréal et ses régions limitrophes. Le mercure devrait sillonner autour de 1 à 2 degrés, sur l’ensemble de la journée. L’ouest du Québec verra une météo similaire.

La situation sera encore plus différente en se déplacement légèrement vers l’est, où des rafales de neige sont attendues dans certaines régions, notamment l’Estrie, la Beauce et une partie du Saguenay. Même son de cloche pour l’extrémité est, alors que des flocons sont également attendus à Matane, dans la Vallée de la Matapédia, et au nord à Baie-Comeau et à Fermont. La température descendra à –2, dans ces régions.

Les autres régions, notamment dans le Centre-du-Québec, verront pour la plupart une alternance soleil et nuage aujourd’hui. Idem pour le Bas-Saint-Laurent, de même que la partie sud de la Gaspésie, qui ne seront pas touchées par les averses de neige.

Pour sa part, les Îles-de-la-Madeleine s’attendent à voir jusqu’à 30% de probabilités d’averses en début de journée.