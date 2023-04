3 tendances planchers à surveiller en 2023 pour les petits budgets

Le choix d’un couvre-plancher n’est pas une tâche à prendre à la légère, puisque les matériaux, les couleurs et les finis ont un grand impact sur le look final de la pièce.

En plus de vous informer sur les tendances du moment, il est primordial d’en connaître davantage sur les caractéristiques de chaque type de recouvrement avant de faire votre choix... surtout si votre budget est limité!

Pour obtenir des conseils personnalisés afin de choisir le meilleur produit adapté à vos besoins, vous pouvez faire confiance à Lanctôt Couvre-Sol Design, chef de file du marché québécois des couvre-planchers depuis 140 ans.

Au sein de cette entreprise familiale, il y a une expertise, transmise de génération en génération, et un savoir-faire que peu de magasins peuvent se vanter d’avoir au Québec. C’est sans parler de leur assortiment de couvre-planchers qui met de l’avant les dernières tendances sur le marché, autant du côté du bois que de la céramique et du vinyle.

Voici donc 3 tendances planchers à surveiller en matière de décoration intérieure:

1. Le vinyle ultra polyvalent

Crédit: Lanctôt Couvre-Sol Design

Toujours aussi populaires pour leur facilité d’installation et d’entretien, sans oublier leur durabilité et leur faible coût, les tuiles et les lattes de vinyle figurent au sommet des tendances en 2023.

Grâce à un choix varié, vous pouvez obtenir un résultat digne d’un plancher de bois franc ou de céramique, mais pour une fraction du prix. En effet, les imitations de vinyle sont à s’y méprendre, à tel point qu’elles réussissent à confondre les plus sceptiques.

Il s’agit donc du meilleur compromis pour les personnes qui ont un petit budget et qui recherchent l’effet du bois naturel ou de la céramique.

Nos coups de cœur: la collection de lattes de vinyle Kelowna, qui inspire le calme et la zénitude, et le plancher de vinyle Evolution Magma, pour sa polyvalence.

2. Les matériaux naturels tout en élégance

Crédit: Lanctôt Couvre-Sol Design

Avec leur caractère à la fois intemporel et noble, les matériaux naturels – autant le bois franc que le bois d’ingénierie et le plancher laminé – ont toujours la cote. En 2023, priorisez les teintes foncées et chaudes qui rappellent la terre et offrent un look moderne à votre intérieur.

Inspirez-vous des styles Japandi ou Méditerranéen, dont le premier est un croisement entre le décor scandinave et japonais, et le second se caractérise par des mosaïques enveloppantes. Ils frayent ainsi avec le minimalisme, tout en misant sur des accents de couleur, qui ajouteront un peu de dynamisme à votre décor.

À noter que le bois d’ingénierie est un choix de plus en plus populaire, surtout pour le sous-sol, puisqu’il résiste mieux aux changements d’humidité que le bois franc. La solution la plus économique, si le bois vous fait envie, est sans contredit le plancher laminé, qui offre un excellent compromis.

Notre coup de cœur: le plancher laminé Organik qui imite parfaitement le bois.

3. Les céramiques à effet naturel

Crédit: Lanctôt Couvre-Sol Design

Du côté de la céramique, les imitations de béton, d’ardoise et de terrazzo de couleurs neutres remportent tous les honneurs. Et plus les tuiles sont grandes, mieux que c’est ! D’ailleurs, les experts de Lanctôt Couvre-Sol Design observent que le format 24 x 48 gagne en popularité dans les maisons depuis un moment déjà.

Les décors scandinaves étant toujours autant prisés, les nuances de beige et de grège, qui offrent un effet chaleureux et enveloppant, représentent des valeurs sûres. Sinon, vous pouvez oser la céramique cuivrée, qui est de plus en plus en demande.

En matière de prix, la céramique peut être dispendieuse, principalement en raison du coût d’installation. Si vous avez un petit budget, vous pouvez tout de même la choisir, mais en misant plutôt sur une petite pièce où la superficie à couvrir est moindre, comme la salle de bain.

Notre coup de cœur: la collection Advance, avec son imitation béton trompe-l’œil.

Pour obtenir de judicieux conseils, autant du côté technique que design, contactez les experts de Lanctôt Couvre-Sol Design.