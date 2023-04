Agence Santé Québec ou la centralisation des pouvoirs

Christian Dubé a déposé son projet de loi pour réformer le système de santé, encore.

Une pièce législative immense: 1200 articles, 37 lois modifiées, 300 pages.

Le diable se cache dans les détails, qu’on dit. Or, juste les grandes lignes ont de quoi inquiéter. Et pas juste un peu.

La CAQ avait promis de décentraliser. Aujourd’hui, on assiste à la plus grande opération de centralisation de l’histoire en matière de santé avec la création de l’agence Santé Québec. Un super PDG sera nommé à la tête de ce nouveau mastodonte et les conseils d’administration locaux seront abolis.

En d’autres mots, le peu de pouvoir local dont les régions et les établissements bénéficient encore sera complètement aspiré par la nouvelle agence.

Centralisation

Pourtant, la pandémie aurait dû nous apprendre des leçons. La déconnexion avec le terrain et l’interminable chaîne de décision nous a bien prouvé que la centralisation peut se révéler catastrophique. Les solutions appartiennent bien plus au terrain qu’aux gestionnaires assis dans leur tour d’ivoire à Montréal ou à Québec.

On va ramener des gestionnaires dans chacun des établissements, qu’on dit. Mais à quoi bon s’ils ne sont que des intermédiaires de plus dans la longue chaîne de commandement et qu’ils doivent téter une permission chaque fois qu’une bonne idée ressurgira? Chaque fois qu’ils voudront être novateurs? Chaque fois qu’ils voudront penser en dehors de la boîte pour répondre aux besoins d’une communauté en particulier?

Différences sur le territoire

Un employeur unique. C’est la standardisation de tout. Or, ce qui est bon pour Chicoutimi ne l’est pas nécessairement pour La Sarre. Ce qui est bon à Montréal ne l’est peut-être pas pour Gatineau. On n’attire et ne retient pas des travailleurs dans le réseau de la même façon au Centre-du-Québec qu’en Abitibi-Témiscamingue. On ne dispense pas les soins et les services de la même façon non plus d’un territoire à l’autre. C’est ce qui fait la richesse et la résilience de notre système, sa capacité à s’adapter pour mieux répondre aux besoins particuliers.

Cette lecture fine des réalités géographiques est cruciale pour garder un réseau non seulement efficace, mais profondément humain.

La CAQ veut des top gun pour plus de top down. Pourquoi faire reposer toute la pression du réseau sur les épaules d’une poignée de personnes voire d’une seule?

La déconcentration du pouvoir aurait été une piste beaucoup moins coûteuse et probablement beaucoup plus efficace pour relever notre système de santé qui en a grandement besoin.

Photo courtoisie, Caroline Perron

Émilise Lessard-Therrien, Analyste politique à LCN et panéliste au Monde à l’envers

Ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue