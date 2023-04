Au banc d’essai: les pains aux raisins

Les pains aux raisins plaisent à toute la famille. Le petit côté sucré apporté par les raisins se marie très bien aux tartinades salées comme le beurre d’arachides et le fromage à la crème. Si certaines marques existent depuis plusieurs décennies, d’autres ont fait leur apparition récemment. Quels pains aux raisins l’emportent côté santé ?

Notre analyse

Onze choix de pains aux raisins ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de deux tranches (56 à 90 g) apporte :

Entre 140 et 260 calories

Entre 0 et 9 g de lipides

dont entre 0 et 2,5 g de gras saturés

Entre 13 et 51 g de glucides

Entre 2 et 6 g de fibres

Entre 2 et 18 g de sucres

Entre 1 et 9 g de protéines

Entre 130 et 360 mg de sodium

Les meilleurs choix

Le pain 100 % grains germés entiers à la cannelle et aux raisins de Food for Life Ezekiel apporte 4 g de fibres, 10 g de sucres, 6 g de protéines et 130 mg de sodium par portion de deux tranches. Il a donc une meilleure valeur nutritive que la moyenne des produits analysés. De plus, la liste des ingrédients est simple, biologique, contient des grains entiers et aucun additif.

La valeur nutritive du pain aux raisins et à la cannelle faible en glucides de Slice of Life en fait également une option intéressante. Une portion de deux tranches apporte 6 g de fibres, 4 g de sucres, 9 g de protéines et 170 mg de sodium, soit les teneurs les plus élevées en fibres et en protéines du banc d’essai. Ce pain est également le moins riche en glucides (13 g). Ces valeurs nutritives peuvent s’expliquer par la composition du produit. En effet, il s’agit d’un pain sans gluten fabriqué à base de noix et de graines (ex. : amandes, graines de citrouille, graines de lin), faible en glucides et riche en fibres. La liste des ingrédients est courte et simple et ne contient pas de sucres ajoutés. Toutefois, le pain contient des blancs d’œuf, un allergène que l’on ne retrouve pas habituellement dans le pain. Ce pain ne convient donc pas aux personnes qui sont allergiques aux œufs.

Le pain aux raisins tranché de Amazing Grains fait partie des pains les moins riches en sucres (6 g) et les plus riches en protéines (6 g) du banc d’essai. Toutefois, sa teneur en fibres (3 g) est légèrement inférieure à la moyenne des produits évalués. La liste des ingrédients contient de la farine de blé à grains entiers, du sarrasin et du millet germés, du quinoa biologique, peu d’additifs, mais également du sucre et de l’huile végétale et/ou de palme modifiée dans l’enrobage des raisins secs.

Les compromis

Le pain artisanal aux raisins et à la cannelle de Cuisine l’Angélique a une faible teneur en sucres (8 g) et en sodium (140 mg), mais également en fibres (3 g) et en protéines (3 g). Ce pain est biologique et sans gluten. La liste des ingrédients est courte et simple, contient des grains entiers (riz, sarrasin, amarante et quinoa), peu d’additifs (ex. : gommes), mais également des œufs et du sucre de canne.

Le pain Kamut aux raisins biologique d’Inéwa apporte 4 g de fibres et 6 g de protéines par portion de deux tranches, soit plus que la moyenne des produits analysés. Toutefois, il contient plus de sucres (14 g) et de sodium (300 mg) que la moyenne. Du sucre de canne figure dans la liste d’ingrédients qui reste pourtant épurée comme on aime.

Le pain aux raisins et à la cannelle de UNBUN est le moins riche en sucres (2 g) et parmi les plus riches en fibres (6 g) et en protéines (6 g) du banc d’essai. Comme le pain de Slice of Life, il affiche une teneur modérée en glucides (16 g) et il est sans gluten. Il est fabriqué à base de farine d’amandes et de graines de lin. Des œufs font également partie des ingrédients. Ce pain ne convient donc pas aux personnes qui y sont allergiques. La liste des ingrédients est plutôt simple, mais la présence d’édulcorants (érythritol et stévia) lui fait perdre plusieurs points.

Les moins bons choix

Le pain aux raisins et à la cannelle de Gadoua est le pain le plus riche en sucres (18 g) et en sodium (360 mg) et parmi les plus pauvres en fibres (2 g) de tous les produits évalués. Toutefois, sa teneur en protéines (7 g) est supérieure à la moyenne. La liste des ingrédients est longue et contient du sucre, de l’huile de palme modifiée ainsi que plusieurs additifs alimentaires (ex. : propionate de calcium, stéaroyl-2-lactylate de sodium, etc.).

Le pain aux raisins marbré à la cannelle de Sun Maid est le deuxième plus riche en sucres (15 g) et parmi les plus pauvres en fibres (2 g) du banc d’essai. De plus, la liste des ingrédients est longue et contient du sucre, des substances laitières modifiées et plusieurs additifs alimentaires.

Le pain aux raisins et à la cannelle de POM est riche en sucres (14 g) et faible en fibres (2 g). En revanche, sa teneur en protéines est similaire à la moyenne des pains analysés (6 g). Comme le pain précédent, sa liste des ingrédients est longue et présente du sucre, des substances laitières modifiées ainsi que de nombreux additifs alimentaires.

