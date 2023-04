Baseball majeur: suspendu pour s’en être pris à un spectateur

Le baseball majeur a suspendu pour cinq parties le joueur de troisième but des Angels de Los Angeles Anthony Rendon, et ce, pour s’en être pris à un spectateur.

C’est ce qu’a annoncé Michael Hill, le vice-président des opérations baseball du circuit, dans un communiqué publié lundi.

Les gestes reprochés à l’athlète de 32 ans sont survenus jeudi dernier, après une défaite de 2 à 1 contre les Athletics à Oakland. Rendon a agrippé un spectateur du Ring Central Coliseum par son gilet. Il aurait aussi tenté de frapper le partisan, mais son coup aurait raté la cible.

Selon le réseau ESPN, une vidéo de l’altercation a été publiée sur les réseaux sociaux.

S’il ne conteste pas la décision des ligues majeures, le joueur des Angels amorcera sa suspension lundi, alors que ses coéquipiers se mesureront aux Mariners à Seattle. Il pourrait revenir au jeu dimanche, dans un duel contre les Blue Jays de Toronto.

Rendon dispute actuellement sa quatrième saison avec la formation californienne, lui qui détient une entente valide pour encore trois campagnes.

En deux matchs et six apparitions à la plaque en 2023, il n’a pas encore réussi son premier coup sûr de la saison.

Domination des Brewers

Dans un affrontement disputé dans l’après-midi de lundi, les Brewers de Milwaukee ont servi une correction de 10 à 0 aux Mets de New York.

Devant les amateurs du American Family Field, le lanceur Freddy Peralta a fait rager les frappeurs de la formation de la Grosse Pomme.

Le partant n’a donné que deux coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de boulot. Peralta (1-0) a également passé sept rivaux dans la mitaine. En relève, Bryse Wilson a poursuivi la domination sur la butte et a disputé les trois autres manches. Il en a profité pour signer son premier sauvetage en 2023.

Offensivement, Brian Anderson et Brice Turang ont réussi des coups de circuit. Le second a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain quand tous les sentiers étaient occupés. Ce grand chelem est survenu en cinquième manche, l’engagement où les Brewers ont engrangé sept points.

La défaite a été encaissée par Carlos Carrasco (0-1), qui a donné cinq points sur quatre coups sûrs en quatre manches sur le monticule.