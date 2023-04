Bennedict Mathurin, plus qu’un joueur de basketball

La jeune sensation québécoise de la NBA Bennedict Mathurin ne veut pas seulement être un exemple de réussite sur les terrains de basketball.

C’est dans cette optique qu’il a accepté d’être le porte-parole de la troisième campagne «Vapoter, c’est pas ta game», une initiative du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS).

«En grandissant, je n’avais pas vraiment de modèle qui envoyait le message aux jeunes qu’il est important de rester concentrer et de faire de bons choix. C’est une opportunité pour moi de motiver les jeunes de chez moi, au Québec», a déclaré Mathurin lundi, dans le cadre d’une visioconférence.

«J’ai la chance d’être sous les projecteurs dans ma communauté et j’ai l’impression que les jeunes écoutent ce que j’ai à dire», a ajouté le représentant des Pacers de l’Indiana.

C’est exactement ce type de personnalité que cherchaient les organisateurs de la campagne de sensibilisation.

«C’est très difficile de faire comprendre à un adolescent que le vapotage aura des conséquences sur sa santé quand il sera plus vieux. Quand le message provient d’un athlète de la trempe de Bennedict, ça passe mieux et les jeunes sont plus réceptifs», a expliqué le directeur général adjoint du RSEQ, Stéphane Boudreau.

Être un modèle

À quelques reprises pendant la visioconférence, la directrice générale du CQTS, Annie Papageorgiou, a fait référence à Mathurin en tant que modèle. Cette étiquette ne fait pas peur au joueur de basketball, bien au contraire.

«Je ne vois pas ça comme de la pression. C’est toujours quelque chose que j’ai voulu être. [...] Ça fait partie de la personne que je suis devenu. Je veux être un bon exemple.»

Depuis qu’il a été repêché avec le sixième choix au total du dernier encan de la NBA, Mathurin reçoit beaucoup de messages de jeunes et de leurs parents sur ses réseaux sociaux.

«C’est quelque chose que j’aime et ça me motive à continuer d’être un modèle pour les jeunes de chez nous», a souligné celui prend parfois le temps de répondre directement à ses admirateurs sur Instagram.

Et sur le terrain

Impossible de ne pas discuter avec Mathurin sans lui demander ses impressions sur sa première campagne dans la meilleure ligue de basketball au monde.

«Je trouve que c’est une bonne première saison. Nous n’avons pas vraiment obtenu les résultats escomptés. Nous avons vécu des hauts et des bas, ce qui a également été mon cas personnellement. Mais, nous avons fait énormément de progrès», a affirmé l’homme qui devrait être en lice pour le titre de recrue de l’année dans la NBA.

Avec trois matchs à faire à leur saison régulière, les Pacers sont assurés de rater les séries éliminatoires. La déception semble déjà avoir fait place à l’excitation chez Mathurin.

«C’est fou comment 82 matchs ça passe vite. Ma première campagne est sur le point de se terminer et dès septembre prochain, ça recommence. C’est vraiment excitant», a dit celui qui a bien l’intention de mettre les bouchées doubles à l’entraînement cet été pour poursuivre sa fulgurante progression.