Canac : trouvez de tout pour le spa et la piscine à prix ridicules

À l’heure où l’on tente tous d’économiser sans faire de compromis sur la qualité, Canac se positionne comme la destination de choix pour économiser des sous lors de l’achat de tous vos produits pour la piscine et le spa.

Avec une panoplie de produits de qualité et une foule de services professionnels offerts en magasin, Canac vous promet le meilleur rapport qualité/prix.

Découvrez les avantages d’acheter vos produits de spa et de piscine chez ce détaillant.

Profitez d’un service de qualité, gratuit et rapide, pour tester l’eau

Avant de savoir quels produits d’entretien acheter, encore faut-il savoir quel est le problème à traiter. C’est ainsi que Canac offre le service personnalisé d’analyse d’eau de votre piscine ou de votre spa gratuitement.

Il suffit d’apporter un échantillon d’eau en magasin, qui sera testé par l’un des employés, dûment formé sur les différents produits et techniques d’entretien, afin de vous offrir le meilleur service adapté à votre besoin.

Une fois l’analyse complétée, une feuille vous sera remise avec la quantité de produits à acheter et la marche à suivre pour bien utiliser les produits dans votre piscine ou votre spa. C'est aussi simple que réaliser une recette de cuisine, mais pour l'eau de votre piscine !

À noter que le service d’analyse d’eau est offert à l’année. Une visite en succursale pourrait donc vous faire économiser du temps et de l’argent !

Canac vous accompagne de la piscine au spa grâce à son offre de produits d’entretien pH- (2 kg) : ce correcteur acide est utile pour réduire le niveau du pH de l'eau de votre piscine. ce correcteur acide est utile pour réduire le niveau du pH de l'eau de votre piscine. En savoir plus Calcium plus (4 kg) : ce produit permet d’augmenter la dureté calcique de l'eau, pour ainsi prévenir la corrosion et les dommages sur les équipements. ce produit permet d’augmenter la dureté calcique de l'eau, pour ainsi prévenir la corrosion et les dommages sur les équipements.

En savoir plus Chlore granulé 70 % (18 kg) : ce chlore à dissolution rapide permet de détruire les bactéries et les algues dans l'eau de votre piscine, en plus de remonter rapidement le taux de chlore. ce chlore à dissolution rapide permet de détruire les bactéries et les algues dans l'eau de votre piscine, en plus de remonter rapidement le taux de chlore. En savoir plus Trousse d'ouverture de piscine : elle traite jusqu'à 60 000 litres d'eau dans des conditions normales. elle traite jusqu'à 60 000 litres d'eau dans des conditions normales. En savoir plus

Profitez de prix inférieurs

Grâce aux prix qui défient toute concurrence, les clients se présentent année après année chez Canac pour profiter des meilleurs produits pour le spa et la piscine aux meilleurs prix.

Faites le plein d’accessoires de baignade et de pièces de remplacement

Pour agrémenter la baignade de tout un chacun, Canac propose un éventail de jouets pour s’amuser dans l’eau. Pour le plus grand plaisir des enfants et des adultes, des accessoires de flottaison, des masques de plongée et des ballons gonflables sont disponibles en magasin.

Mais, pour en profiter pleinement, il faut vous assurer que votre équipement soit en bon état. Canac offre toutes les pièces de rechange dont vous aurez besoin pour remplacer celles qui sont brisées.

Pour en apprendre davantage sur les différents produits d’entretien et accessoires pour la piscine et le spa, visitez le site canac.ca ou déplacez-vous en succursale pour être bien conseillé.