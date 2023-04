C’est le temps que cette saison remplie d’embûches prenne fin

La performance du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline, samedi soir, n’était pas jolie, on l’admettra.

Le moment le plus captivant est survenu avant le début de la rencontre quand Rafaël Harvey-Pinard a reçu la coupe Molson à titre du joueur par excellence chez le Canadien au mois de mars.

Puis, au fur et à mesure que le match s’est déroulé, c’est Samuel Montembeault bombardé de tous les angles qui a évité l’humiliation pour son groupe.

Les p’tits gars sont-ils rendus au bout du rouleau ?

Sûrement que la fatigue change la donne. Sûrement que la très longue liste des blessés exerce un impact majeur sur les événements. Sûrement que l’élément motivation a toujours sa place dans le vestiaire, mais les ressources diminuées par des effectifs mal en point font en sorte qu’ils ne parviennent plus à créer une bonne impression.

On ne critiquera jamais le courage et la détermination de ce groupe. Sûrement pas après avoir traversé une saison marquée par l’adversité, marquée par du jamais-vu malgré des moyens très limités. Il a bien servi les partisans dans les circonstances. Étonnamment même.

Mais arrive un moment où on a épuisé les ressources.

Les Hurricanes représentent l’une des forces de la LNH. Ils sont rapides, ils sont talentueux, ils entretiennent des grandes ambitions à l’approche du tournoi s’ébranlant à la mi-avril.

Le Canadien savait ce qui l’attendait et il savait surtout qu’il manquait trop d’outils dans le coffre pour compétitionner au même niveau qu’un adversaire aussi redoutable.

Il y a quelques semaines, peut-être le Canadien aurait-il offert une meilleure résistance... mais, présentement, c’est trop demander.

Les propos de Martin St-Louis, quand il s’adresse aux joueurs, captent l’attention... mais comment appliquer les consignes quand on ne possède plus les moyens pour tout au moins servir une solide résistance devant un rival mieux nanti, plus expérimenté, et dirigé par un entraîneur qui n’a pas tardé à faire sa marque en Rod Brind’Amour ?

Ne reste plus que deux semaines à la saison... deux longues semaines.

Le cas improbable de Letang

Kristopher Letang a disputé, hier, face aux Flyers de Philadelphie, un 1000e match en carrière.

En réalité, il a défié l’improbable.

D’une part, on ne pensait jamais que l’ex-défenseur de la LHJMQ connaîtrait autant de succès. Pourtant, malgré les blessures, malgré la maladie, malgré les moments difficiles qu’il a vécus avec les membres de sa famille lors du décès de son père, il a toujours su tirer les marrons du feu.

Également, on ne croyait jamais qu’il pourrait jouer en moyenne 25 minutes par match. On ne croyait jamais qu’il exercerait un tel impact auprès de ses coéquipiers. On ne croyait jamais que, dans l’histoire des Penguins de Pittsburgh, il tiendrait un rôle aussi stratégique.

Dans l’adversité, il a toujours manifesté beaucoup de courage. Sur la patinoire, il a largement contribué aux succès de sa formation. Il est rapidement devenu le défenseur le plus habile et le plus efficace pour être de tous les combats et surtout pour se faire complice des actions de Sidney Crosby et d’Evgeni Malkin.

Tout un exploit...

Les Hurricanes à surveiller

D’accord, les Hurricanes ont toutes les ressources pour gravir les échelons à l’occasion du tournoi printanier. Mais, jusqu’à quel point leur manqueront-ils les services d’Andrei Svechnikov, un attaquant de puissance, l’un des rares patineurs dont le style de jeu diffère des autres patineurs de la formation ?

Svechnikov a toujours réussi à créer un impact pendant les séries en raison de son implication sur le plan physique, en raison de sa rapidité, en raison de son tir rapide. Les Hurricanes misent gros sur lui. Comme ils misaient sur Max Pacioretty, justement parce que, disait-on, on avait résolu un problème important, celui d’avoir deux joueurs capables de créer l’inquiétude chez les défenseurs adverses, capables de gêner le travail des gardiens.

Au fait : Frederik Andersen devrait être le gardien partant, mais peut-il faire la différence ? A-t-il réussi dans ce rôle par le passé à Toronto ?

L’audace de Guerin lui sert bien

Le simple fait que le Wild du Minnesota termine parmi les trois meilleures formations de la division Centrale constitue une belle surprise cette saison. Cette équipe ne cesse d’étonner.

Bill Guerin et Dean Evason, un entraîneur qui ne reçoit pas tous les crédits qui lui reviennent, sont les grands architectes de la transformation du Wild.

Il y a deux ans, Guerin entrait dans le bureau de son patron pour lui annoncer qu’il allait prendre une décision forçant l’investisseur principal de l’équipe à verser plusieurs millions de dollars.

Guerin a réussi à convaincre les actionnaires du Wild que l’organisation ne pourrait progresser avec Zach Parise et Ryan Suter. Il fallait donc racheter leur contrat.

Le Wild débourse présentement entre 12 et 14 millions $ par saison pour respecter le pacte conclu avec les deux joueurs.

Guerin s’est ensuite tourné vers les jeunes joueurs de l’organisation, comme Matthew Boldy, repêché trois rangs plus tôt que Cole Caufield. Le directeur général a accordé un contrat de sept ans à l’attaquant. Guerin est maintenant considéré comme l’un des meilleurs directeurs généraux de la ligue et avec raison.

Belle initiative

Les Bruins de Boston ont déployé une belle initiative en donnant congé au Québécois Patrice Bergeron. Ils ont dit à leur capitaine de demeurer à la maison et de bien se reposer pendant que l’équipe dispute deux matchs à Pittsburgh (c’était samedi) et à St. Louis (c’était hier).

Entraîneur intrigant

Tiens, tiens. Matt McIlvane, c’est un entraîneur dirigeant une équipe en Autriche. Selon les dernières rumeurs, il pourrait se voir offrir le poste d’entraîneur-chef de la formation de San Diego, la filiale des Ducks d’Anaheim dans la Ligue américaine, l’équipe que dirigeait Joël Bouchard il y a 18 mois.