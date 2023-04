Cruauté animale: des rats forcés de nager jusqu’à l’épuisement

Des universités britanniques parmi les meilleures se trouvent dans l’eau chaude pour avoir forcé des rats ou des souris à nager jusqu’à l’épuisement, pour tester des antidépresseurs.

Le test consiste à enfermer un rongeur dans un contenant rempli d’eau sans issue, afin de voir après combien de temps ce dernier cessera de se débattre pour se laisser flotter à la surface de l’eau, selon «The Telegraph».

AFP

Normalement, les petits mammifères ayant reçu une dose d’antidépresseurs avant le test devraient passer plus de temps à nager, et moins à flotter, a-t-il poursuivi.

Sauf que cette pratique a semé l’outrage chez les organismes de défense des animaux, qui réclament au gouvernement britannique l’interdiction de ce test qu’ils estiment inexact et défectueux.

«La nage forcée est cruelle et inutile. Les meilleures universités arrêtent de l’employer et le Bureau de l'Intérieur [chargé de la Sécurité publique au Royaume-Uni] a commandé un examen - et à juste titre», a réagi Dr Julia Baines, responsable des politiques scientifiques à l’association de défense des droits des animaux PETA.

En 2022, cette pratique aurait été utilisée à 31 reprises à l'Université Collège de Londres (UCL) et plus de 189 fois à l’Université de Bristol. Deux autres universités licenciées pour effectuer le test l’ont utilisé dans les cinq dernières années.

«On ne peut concevoir aucune recherche où ce test serait proposé et pourrait être scientifiquement ou éthiquement justifié» a-t-elle poursuivi, selon le média britannique.

Au passage, l’organisme sans but lucratif réclame aux universités d’adopter «des méthodes modernes, sans animaux».