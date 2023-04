Détenus un mois par les Russes dans les caves de la mort

«Les cadavres gisaient là»: à Iaguidné, dans le nord de l'Ukraine, 367 habitants sont restés détenus en mars 2022 par les Russes, entassés dans les caves d'une école où onze personnes sont mortes.

«Ils n'ont rien expliqué. Ils nous ont emmenés au sous-sol et ont dit qu'ils nous emmèneraient ailleurs plus tard», se souvient Ivan Polgouï, l'un des détenus interrogé lundi par l'AFP, en marge d'une courte cérémonie au village en présence du président Volodymyr Zelensky.

AFP

«Nous ne pouvions aller qu'aux toilettes. C'était pire qu'en prison», ajoute l'homme âgé de 63 ans.

Après avoir échoué à conquérir Kÿiv, l'armée russe s'est repliée du nord du pays à la fin mars 2022, un mois environ après le début de son invasion.

Les soldats de Moscou sont arrivés le 3 mars 2022 dans ce village de quelque 400 habitants, situé à deux heures de route au nord de Kÿiv, dans la région de Tcherniguiv.

«Ils sont entrés dans les maisons avec des fusils-mitrailleurs et ont forcé tout le monde à aller dans les sous-sols (de l'école). Ils nous ont donné cinq minutes pour récupérer tout ce dont nous avions besoin», décrit son fils, Valéri Polgouï, 38 ans.

«Tout a commencé par une peur folle quand ils sont venus vers nous. Ils ont frappé à notre porte et l'ont cassée», explique Valentina, une autre survivante, âgée de 60 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

«Cette peur ne m'a pas quittée pendant tout le temps où nous étions ici et pendant un mois après», poursuit-elle, encore éprouvée.

Ils seront 367 au total à se retrouver détenus et entassés pendant 27 jours dans le sous-sol sans fenêtres de l'école, composé d'une grande pièce et de six autres, plus petites.

Parmi eux des personnes âgées et une cinquantaine d'enfants, dont le plus jeune avait seulement un mois et demi.

«Au début, il faisait froid, mais ensuite il y avait plus de monde, et il n'y avait pas assez d'oxygène dans ces pièces (...) Des personnes âgées ont perdu connaissance par manque d'oxygène, puis sont devenues folles et sont mortes», poursuit Valéri Polgouï.

«Quand une personne mourrait, (les Russes) ne donnaient pas la permission de l'enterrer. Si une personne mourrait le matin, on pouvait emmener (le corps) dehors l'après-midi (...) pour le mettre dans la chaufferie», explique-t-il.

Enfants malades

«Les cadavres gisaient là, et les enfants se promenaient (à côté). Et puis, quand (les corps de) trois/quatre personnes étaient réunis dans la chaufferie, nous avons demandé la permission de les transférer au cimetière», où ils ont été enterrés, ajoute-t-il.

Onze personnes sont mortes pendant leur détention. Leur nom avec la date de décès ont été inscrits sur un mur et une porte du sous-sol. Des enfants ont aussi fait des dessins sur les murs.

Les pièces étaient meublées de quelques chaises et de planches en guise de tables, mais sans lits ni matelas, les habitants dormaient à même le sol, sur des cartons.

«Les gens marchaient, il y avait de la poussière, c'était très difficile de respirer, il y avait de la condensation aussi», ajoute Valentina.

Selon elle «beaucoup de gens avaient de la fièvre, des enfants tombaient malades».

«Il n'y avait pas d'endroit pour cuisiner ou manger. On avait organisé une cuisine dans la cour. Il y avait des restes de la cantine de l'école et de la maternelle. Ensuite, certaines personnes en ont apporté de chez elles», poursuit Valentina.

Leur calvaire a pris fin avec l'arrivée des forces ukrainiennes, le 30 mars.

«Nous étions encore au sous-sol, car tous les gens avaient peur de sortir, car ils ne savaient pas qui était où», se souvient Valéri. «Nous étions incroyablement heureux de les voir».

«Après avoir vu ça, je souhaite que le président russe passe le reste de sa vie dans une cave avec un seau au lieu de toilettes», a martelé M. Zelensky lundi après avoir visité les lieux en compagnie du vice-chancelier allemand Robert Habeck.