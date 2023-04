Doctrine de la découverte: vers la réparation?

« La doctrine chrétienne de la découverte », concept juridique et politique du XVe siècle, a longtemps servi de justificatif aux conquêtes européennes et à l’oppression des peuples autochtones à travers le monde.

Issue de bulles pontificales, cette doctrine conférait aux monarques européens le droit de revendiquer la souveraineté sur les terres des non-chrétiens, même si celles-ci étaient habitées par des peuples autochtones.

Cette doctrine a été utilisée pour justifier des pratiques telles que la conquête, la colonisation, la conversion forcée au christianisme, la réduction en esclavage et la marginalisation des peuples autochtones, d’ici et d’ailleurs.

Selon elle, les peuples autochtones étaient considérés comme des « sauvages » ou des « barbares » qui ne possédaient ni véritable culture ni système juridique organisé, ce qui justifiait la prise de possession et le pillage de leurs terres par les Européens.

Virage

Longtemps et largement dénoncée pour son caractère raciste et impérialiste, la « doctrine de la découverte » a été répudiée par le Vatican la semaine dernière, marquant ainsi un virage symbolique et moral.

Cette décision s’inscrit dans le contexte de revendications de nombreuses organisations autochtones et de défense des droits humains qui demandaient l’abrogation de cette doctrine et la reconnaissance des droits des peuples autochtones à l’autodétermination et à la protection de leurs terres et de leur culture.

Cependant, à l’instar du chapelet d’excuses exprimées çà et là par le pape François, la répudiation de la doctrine de la découverte n’a pas pour effet de corriger et de reconstruire.

Opportunité

Il ne faudrait donc pas surestimer l’impact juridique direct ou constitutionnel de cette répudiation, les droits des peuples autochtones étant désormais régis par des lois nationales, des traités internationaux et des décisions de justice.

Néanmoins, elle ouvre la voie à un engagement collectif et encourage la réflexion, l’action pour la justice, l’équité et la réconciliation entre les anciennes nations colonisatrices et les peuples autochtones, héritiers des stigmates des atrocités du passé.

Cette répudiation n’est pas une fin en soi... C’est une main tendue pour entreprendre un travail collectif et soutenu dans la convergence.

Au Canada, par exemple, elle peut inciter le gouvernement à reconsidérer, avec plus de détermination, les politiques et les pratiques actuelles en matière de droits des peuples autochtones.

Aussi, les organisations non gouvernementales, les institutions religieuses ainsi que les citoyens ont tous un rôle à jouer pour inspirer un dialogue sincère et constructif...

Un dialogue qui déboucherait sur des mesures concrètes et ambitieuses visant à améliorer les situations complexes des peuples autochtones ici et ailleurs dans le monde.

Pensons notamment à l’éducation et à la sensibilisation à travers les écoles et les médias ; à la participation et à la représentation dans les sphères de décisions.

Pensons aux investissements dans les communautés autochtones, à la réforme législative et politique, et aux initiatives de réconciliation et de guérison.

Derrière la répudiation de la doctrine de la découverte, il faut voir un élan vers la reconnaissance et la réparation des injustices historiques envers les peuples autochtones au bout de cinq siècles de résistance et de résilience...