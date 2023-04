Île-du-Prince-Édouard: Dennis King réélu avec plus de la moitié du vote

Le premier ministre sortant Dennis King a été réélu de façon écrasante pour un second mandat à la tête de l’Île-du-Prince-Édouard, lundi soir.

Vers 20 h, heure de l’Est, le Parti progressiste-conservateur était crédité d’environ 56 % des suffrages, ce qui lui a permis de remporter 22 des 27 sièges disponibles à l’Assemblée législative.

Pour sa part, M. King a été élu avec une majorité absolue dans Brackley – Hunter River, obtenant plus de 68 % des voix.

«C’est une énorme responsabilité [...] que nous prenons très sérieusement. Nous allons continuer à nous comporter comme nous l’avons fait pendant les quatre dernières années», s’est exclamé, radieux, Dennis King en remerciant ses électeurs pour leur confiance.

Le Parti vert, qui formait l’opposition officielle au moment du déclenchement des élections, s’est écroulé et détenait moins de 22 % des votes à 20 h, obtenant ainsi seulement deux sièges.

«C’est une soirée difficile pour nous. Je ne prétendrai pas le contraire. [...] Ça me rend extrêmement triste», a commenté le chef des verts, Peter Bevan-Baker, après avoir difficilement réussi à conserver son siège.

M. Bevan-Baker a indiqué qu’il aura «besoin de temps pour digérer ce qui s’est produit ce soir» et pour penser à son futur à titre de chef des verts.

Les libéraux, pour leur part, ont dû se contenter d’à peine un peu plus de 17 % du scrutin, mais ont obtenu trois sièges qui leur permettront de former l’opposition officielle. Le parti a aussi vu sa cheffe, Sharon Cameron, mordre la poussière dans New Haven–Rocky Point, où elle avait décidé de se présenter contre Peter Bevan-Baker.

Les candidats se sont principalement affrontés sur les questions de la santé et du logement, ainsi que sur celui des changements climatiques. Rappelons que la province a été particulièrement malmenée par l’ouragan Fiona, de catégorie 4, qui a ravagé l’île en septembre 2022.

Dennis King avait été élu pour un premier mandat en 2019 à la tête d’un gouvernement minoritaire, remportant 13 sièges contre huit pour les verts et six pour les libéraux. Les conservateurs avaient obtenu près de 37 % des voix et avaient déjoué les pronostics, plusieurs sondages ayant donné les verts largement favoris pour succéder aux libéraux.

Une élection partielle en 2020 avait ensuite permis aux conservateurs d’obtenir une majorité. Ils avaient 15 sièges au moment de la dissolution de l’Assemblée législative.

Le premier ministre King est populaire dans sa province et s’était même hissé au sommet d’un palmarès des premiers ministres canadiens dressé par Léger pour son leadership, en 2021, après un an de pandémie.