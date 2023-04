Justine Dufour-Lapointe championne du monde: «C’est au-delà de mes attentes»

La Québécoise Justine Dufour-Lapointe a remporté le titre mondial du Freeride World Tour, il y a quelques jours. Maintenant de retour au Québec, elle est à peine descendue de son nuage.

L’athlète de 29 ans a été couronnée mardi, quelques instants après que la dernière épreuve de la saison à Verbier, en Suisse, eut été annulée en raison des conditions météorologiques trop dangereuses.

«Je pense que je réalise à quel point j’ai travaillé fort dans les derniers mois pour me lancer comme ça dans le Freeride, dans une nouvelle discipline, dans un nouveau monde que je ne connaissais pas, a souligné Dufour-Lapointe, lundi, lors de l’émission Le Québec matin sur les ondes de LCN. De terminer cette saison-là avec le titre de championne du monde, c’est au-delà de mes attentes, même si je croyais énormément à mon potentiel. Je suis extrêmement fière et heureuse.»

Ainsi, la Québécoise a réalisé avec brio sa transition du ski acrobatique, elle qui a notamment remporté une médaille d’or et une médaille d’argent, respectivement, à l’épreuve des bosses aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 et de Pyeongchang en 2018.

«Chaque jour, c’était une découverte de mettre des nouveaux skis plus larges. De commencer mon entraînement en freeride à seulement quelques mois des premières compétitions, je savais que c’était un défi de taille, a continué la Québécoise. Je me lançais dans quelque chose de nouveau que personne n’avait fait au Québec, de se lancer dans le freeride et d’oser de vouloir ramener le titre de championne du monde. C’était nouveau.»

«Mais je croyais en moi, je croyais en ce rêve qui était possible. Il n’y a rien de trop grand finalement.»