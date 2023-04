Karl Walcott dans Riverdale

Un an après avoir déménagé à Vancouver pour y développer sa carrière internationale, Karl Walcott a remporté son pari. Le Québécois débarque aujourd’hui dans les téléviseurs du monde entier avec un rôle dans la populaire série Riverdale.

Karl Walcott n’est pas étranger aux tournages américains, ayant déjà foulé les plateaux de films tels que Moonfall ou encore X-Men : Apocalypse. Mais la série Riverdale lui offre désormais son tout premier rôle d’envergure dans une production hollywoodienne.

« C’est complètement fou d’arriver sur ce plateau ; tout est gigantesque. On dirait réellement un petit village, avec au moins 300 personnes qui y travaillent », avance Karl Walcott au bout du fil.

Cap vers les années 1950

Le plateau, érigé à Vancouver depuis quelques mois, plonge ses artistes et artisans en plein cœur des années 1950, où est campée l’intrigue de la septième et ultime saison de Riverdale. Karl Walcott y prête ses traits au personnage de Clay Walker, un camarade de classe d’Archie et sa bande.

Tenu au secret par son contrat avec la production, le Québécois ne peut pratiquement rien dévoiler de l’intrigue ou du destin de son personnage. Mais il promet que son arrivée « ne passera pas inaperçue »...

Les adeptes de la bande dessinée dont s’inspire Riverdale savent tout de même que, dans les matériels sources, la relation de Clay Walker et Kevin Keller perdure jusqu’à l’autel, où ils deviennent époux. La série les mènera-t-elle dans une direction semblable ? Karl Walcott l’ignore lui-même, les tournages s’échelonnant sur quelques mois.

« Je ne sais pas du tout ce que l’avenir réserve à mon personnage. Tout ce que je sais, c’est que la série n’a pas toujours suivi la bande dessinée, alors tout peut arriver », avance-t-il.

La suite ?

Qu’est-ce que la vie réservera à Karl Walcott une fois l’aventure Riverdale terminée ? Le Québécois n’en est pas entièrement certain. Il n’est tout de même pas dupe, sachant très bien que la visibilité que lui procure cette série pourrait lui ouvrir certaines portes dans le milieu de la télévision américaine. Mais loin de lui l’idée de s’emballer trop tôt.

« Je sais que rien n’est garanti, et je n’ai aucun contrôle sur la suite des choses. Alors j’en profite pour apprendre tout ce que je peux et j’apprécie chaque moment. C’est tout ce que je peux faire », confie-t-il.

Une chose est certaine, on le retrouvera dans nos téléviseurs l’automne prochain grâce à la série québécoise Après le déluge. Car non, Karl Walcott n’a pas tourné le dos à ses racines. Au contraire.

« Je suis fier de dire aux gens ici [à Vancouver] que je suis Québécois. Et si je peux exercer mon métier n’importe où, c’est grâce à ce que j’ai bâti et appris au Québec. Ça, ça ne changera jamais », assure-t-il.

♦ Les nouveaux épisodes de Riverdale sont ajoutés sur Netflix le jeudi à raison d’un par semaine.