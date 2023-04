Le rugby canadien entre bonnes mains

Il reste quelques détails à régler, mais il est acquis que Kévin Rouet sera à la barre de l’équipe canadienne de rugby féminin à XV jusqu’à la Coupe du monde de 2025 qui sera disputée en Angleterre.

Joint à Madrid au cours des derniers jours où le Canada a affronté l’Afrique du Sud et les États-Unis dans le cadre de la fenêtre internationale, Rouet a confirmé la nouvelle.

« Nous sommes encore en conversation, mais ça va se faire, a résumé celui qui occupait le poste de façon intérimaire depuis mars 2022. Je serai en poste pour le prochain cycle. »

Lancé dans le feu de l’action seulement sept mois avant la Coupe du monde de la Nouvelle-Zélande quand Rugby Canada a coupé les ponts avec l’entraîneur-chef Sandro Fiorino, Rouet se retrouve aujourd’hui dans une bien meilleure situation.

potentiel élevé

La quatrième place du Canada en Nouvelle-Zélande en novembre dernier a d’ailleurs démontré le potentiel canadien aux yeux de la fédération internationale de rugby.

« On risque d’obtenir un financement de World Rugby, a confié l’ancien entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval qu’il a conduit à leur premier titre national en 2019. Le rugby n’est pas un sport culturel au Canada et peu importe les efforts de notre Fédération, notre budget va demeurer largement moindre que les autres équipes dans le Top 10. »

« World Rugby veut s’assurer qu’on continue d’obtenir de bons résultats, de poursuivre Rouet. Avec la sécurité en poche et un meilleur financement, ça va être plus simple de travailler. Nous aurons un alignement plus stable et j’aurai plus de monde avec moi. L’argent ne fait pas tout, mais ça aide. »

Contrairement au programme de rugby à sept qui est centralisé à Langford en Colombie-Britannique, les joueuses du programme à XV se regroupent de façon ponctuelle selon les événements.

« Dans cette année post-Coupe du monde, il y a six filles qui n’étaient pas présentes en Espagne parce qu’elles ne pouvaient pas s’absenter de leur boulot par crainte de perdre leur emploi, a expliqué Rouet. C’est une problématique au Canada où les filles ont un travail contrairement aux meilleures équipes mondiales où les joueuses gagnent leur vie avec le rugby. »

Des relations à bâtir

Rouet est souvent dans ses valises. Il parcourt le pays pour voir les équipes provinciales à l’œuvre et visite les clubs des circuits professionnels de l’Angleterre et de la France.

« C’est important de créer des relations avec les clubs professionnels. Ça ouvre des portes. Le championnat anglais est le meilleur au monde et le championnat français est tout juste derrière. Nous avons plusieurs joueuses dans les deux circuits. Les filles ne font pas la grosse vie, mais elles peuvent être payées avec un salaire décent et des avantages. »