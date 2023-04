Kotkaniemi ne fait que commencer selon Brind'Amour

À sa cinquième saison dans la Ligue nationale de hockey, Jesperi Kotkaniemi démontre enfin tout le potentiel que les Canadiens avaient vu en lui en le repêchant en première ronde, au troisième rang, en 2018. Et ce n'est que le début selon Rob Brind'Amour, mais nous y reviendrons.

Kotkaniemi a bien sûr connu une première saison très respectable de 11 buts et 23 passes pour 34 points à 18 ans, mais les choses se sont corsées l’année suivante au cours de laquelle il n’a amassé que 6 buts et 2 passes en 36 matchs, faisant même un détour chez le Rocket de Laval où il a récolté 1 but et 12 passes en 13 rencontres.

On connaît la suite, il a participé à l’épopée jusqu’en finale de la Coupe Stanley en 2021 puis il a accepté une offre hostile des Hurricanes de la Caroline alors qu’il était joueur autonome avec restriction. Les Canes lui ont ensuite fait signer une entente de huit ans d’une valeur de 38,5 M$ US pendant que les Canadiens recevaient des choix de première et troisième ronde en guise de compensation pour la perte de KK.

À sa seconde saison en Caroline, le Finlandais de 22 ans est véritablement en train de prendre son élan. Il connaît sa meilleure saison dans la LNH avec une fiche de 15 buts et 22 passes pour 37 points en 76 matchs.

Éveil

Le début de saison de Kotkaniemi ne laissait pas entrevoir son éclosion puisqu’il n’a récolté que 7 points lors des 31 premières parties des Canes cette année.

Mais il y a eu un déclic et il a amassé 29 points à ses 44 derniers matchs, soit depuis le 20 décembre.

Au cours de cette période, il a enregistré une moyenne de 2,72 points par 60 minutes jouées, ce qui le place dans le 89e percentile des joueurs qui ont disputé au moins 200 minutes, selon naturalstattrick.com.

De son propre aveu, le Finlandais a gagné en maturité depuis son arrivée en Caroline du Nord.

«Je commence à trouver mes aises dans cette ligue», a-t-il admis à The Hockey News.

Difficile

Sans cracher sur Montréal, il reconnaît que ses trois premières années dans la métropole n’ont pas été faciles.

La seconde a été particulièrement dure avec son renvoi temporaire dans la Ligue américaine. Il a dû encaisser la pression provenant des médias, ce qui n’est pas évident pour un adolescent.

«Les médias prennent beaucoup de place à Montréal et ça peut te jouer dans la tête assez rapidement si tu lis tout ce qui s’écrit sur toi», a-t-il avoué à The Hockey News.

Il tentait donc de ne pas trop lire ce qui s’écrivait sur lui, mais il recevait des messages de la part de ses amis finlandais avec des liens vers des articles. Pas facile de s’isoler dans ces conditions.

Jeu défensif

Kotkaniemi produit donc de manière plus constante, mais c’est surtout son jeu défensif qui plaît à son entraîneur, Rob Brind’Amour.

«Je peux le faire joueur contre les meilleurs joueurs de l’adversaire et il continue d’amasser des points», fait remarquer l’ancien joueur.

Brind’Amour estime par ailleurs que Kotkaniemi possède encore un bon potentiel pour s’améliorer.

«On commence juste à gratter la surface dans son cas.»