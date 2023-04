Les bienfaits d’un sevrage d’alcool

Pour faire plaisir à ma fille, après des demandes répétées de sa part au fil des dernières années parce qu’elle trouvait que je buvais trop depuis le décès de sa mère, je me suis enfin décidé en février dernier à traverser un mois sans boire une goutte.

Je ne prétendrai pas que ç’a été simple et je ne vous cacherai pas que je me suis rendu certains jours jusqu’à ouvrir la porte du frigo avec l’idée de m’enfiler une bière, ni vu ni connu. Mais je ne l’ai pas fait. J’ai résisté. Et à quelque part, je suis assez fier de moi.

Mon seul regret, c’est que ma femme n’était pas là pour le voir, elle qui a enduré pendant tant d’années ma consommation, souvent trop bruyante et pas toujours respectueuse pour elle. J’espère qu’elle me voit d’en haut et qu’elle apprécie les efforts que je fais pour ma fille et mes petits-enfants en buvant beaucoup moins qu’avant. Si elle était encore là, ma femme dirait que j’ramollis. Continue ton bon travail au Journal Louise !

Anonyme

Si je me fie à mes antennes, l’âme de votre femme doit vous voir, et juste ça devrait vous inciter à poursuivre dans la voie d’une modération qui fait plaisir à tout le monde ainsi qu’à votre organisme.