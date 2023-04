Les Blue Jays encore malmenés

Pour la deuxième fois en autant de matchs, les Blue Jays de Toronto ont connu un mauvais début de partie et ont été vaincus par leurs rivaux.

Lundi soir, à Kansas City, l’unique formation canadienne du baseball majeur a baissé pavillon 9 à 5 contre les Royals. Cette formation a ainsi célébré sa première victoire en 2023, elle qui avait perdu ses trois premiers matchs de la campagne.

Les Jays avaient été dominés 9 à 4 par les Cardinals de St. Louis la veille, après une horrible sortie de Chris Bassitt. Cette fois, l’artilleur Jose Berrios (0-1) a été malmené par les frappeurs adverses, et ce, dès le premier engagement. En effet, Boddy Witt fils, Kyle Isbel et Hunter Dozier ont tous profité de ses largesses et les favoris de la foule ont rapidement pris les devants 3 à 0.

Berrios s’est ressaisi momentanément, avant de flancher à nouveau en quatrième. Lors de cette manche, Nick Lopez, Vinnie Pasquantino et Witt fils ont ajouté quatre points à la récolte des leurs.

Le match du partant des Blue Jays s’est terminé après cinq manches et deux tiers de boulot. Il a permis huit points mérités sur neuf frappes en lieu sûr. Envoyé en relève, Zach Pop a permis à MJ Melendez de réussir un coup de circuit bon pour deux points.

Offensivement, les joueurs de l’équipe torontoise n’ont inscrit qu’un seul point contre le partant Brad Singer (1-0). Ils ont ajouté quatre points contre les releveurs des Royals, mais c’était trop peu trop tard. En neuvième manche, Bo Bichette a toutefois réussi le premier circuit des Jays en 2023.

Les Blue Jays et les Royals se retrouveront mardi pour le deuxième duel d’une série de quatre parties.