L’hiver n’a pas dit son dernier mot: plusieurs stations de ski prolongent la saison

Plusieurs centres de ski du Québec prolongent leur saison en raison des quantités de neige plus élevées que la moyenne, cette année, atteignant plus de 733 centimètres au Massif du Sud et 643 centimètres au Mont-Tremblant.

«La plupart des stations se questionnent sur la possibilité de prolonger la saison [...] La quantité de neige dans les montagnes est suffisante, tout le monde veut poursuivre jusqu’au lundi de Pâques et même plus», constate Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

À Tremblant, les dirigeants se targuent d’avoir battu leur record de neige de tous les temps avec des accumulations en montagne de 643 centimètres, comparativement à 550 l’an dernier. En 2020-21, à peine 353 centimètres de neige étaient tombés.

Du même coup, les gestionnaires en ont aussi profité pour annoncer que la saison 2022-23 se prolongeait jusqu’au 23 avril, soit une semaine plus tard que prévu.

Photo Stevens LeBlanc

Paradis de la neige

Malgré ces statistiques records dans les Laurentides, c’est une fois de plus le Massif du Sud dans Bellechasse qui demeure le paradis de la neige.

La station atteindra dans les prochains jours un impressionnant total de 750 centimètres de neige au sol, confirme le directeur général Luc Saint-Jacques.

«Nous avons présentement 733 centimètres et on attend encore de la neige, on va avoir plus de 750 centimètres, on reste la montagne la plus enneigée au Québec», dit-il avec fierté.

Photo Stevens LeBlanc

Celui-ci souligne que la moyenne pour le Massif du Sud est de 700 centimètres par année, rappelant que pour la saison 2007-08, le mont avait été enseveli de 900 centimètres de neige, un record absolu. Cette année, l’abondance de neige assure des conditions optimales et les pentes vont demeurer en opération jusqu’au 23 avril.

M. Saint-Jacques explique que la saison pourrait même être prolongée d’une autre semaine si la réponse des gens est au rendez-vous «Ça ne dépend pas de la neige. On pourrait fermer à la fin mai et on aurait encore assez de neige dans les pistes pour faire du ski de printemps en t-shirt.»

Une bonne année

D’autres stations ont également annoncé des journées supplémentaires de glisse. Au Massif de Charlevoix, la fin de la saison était prévue pour le 9 avril et finalement les dirigeants ont décidé de repousser cette date au 12 avril. Les Sommets Gabriel, Olympia et Morin-Heights seront également en opération quelques journées additionnelles, jusqu’au 9 avril.

Les intervenants interrogés s’entendent pour dire que la saison 2022-23 en aura été une bonne, malgré un début de saison difficile. «Par la suite, on a vraiment pris un bon rythme de croisière ce qui fait qu’on a eu de bons résultats pour janvier, février et pour le relâche scolaire également», confirme Yves Juneau.

Fermeture prévue

Massif du Sud : 23 avril

Massif de Charlevoix : 12 avril

Le Relais : 10 avril

Stoneham : 10 avril

Tremblant : 23 avril

Mont-Orford : 16 avril

Précipitations de neige

Massif du Sud : 733 cm

Tremblant : 643 cm

Massif de Charlevoix : 590 cm

Stoneham : 402 cm

Mont-Orford : 359 cm

Le Relais : 318 cm