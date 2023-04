L’Île-du-Prince-Édouard : petit paradis pour les amateurs de plein air

Bien qu’il s’agisse de la plus petite province du pays, l’Île-du-Prince-Édouard est riche en paysages époustouflants et en activités extérieures, ce qui en fait la destination idéale pour les amateurs de plein air.

Avec ses sentiers panoramiques, ses plages sans fin, ses falaises rouges et ses collines verdoyantes, cette petite île en forme de croissant vous offre le terrain de jeu parfait pour partir à l’aventure en famille, en couple ou entre amis.

L’Île-du-Prince-Édouard est divisée en six régions (Circuit côtier North Cape, Côte des pignons verts, Circuit côtier des pointes de l’Est, Charlottetown, Côte de sable rouge et Summerside), dont chacune propose une quantité étonnante d’aventures.

Voici donc un aperçu des activités de plein air à inscrire à votre itinéraire lors d’une escapade dans cette province des Maritimes.

Explorez la beauté naturelle de l'Île en empruntant ses sentiers

Crédit : Alex Bruce

D’un bout à l’autre de l’Île, des passerelles en bois, des boisés et des sentiers entretenus accueillent les marcheurs, les randonneurs et les cyclistes au cœur d’un décor idyllique.

L’un des plus populaires est sans contredit le chemin de l’Île, un sentier de marche d’une distance de 700 km, qui contourne l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard. Longeant principalement le littoral, ce parcours divisé en 32 sections, dont chacune comporte des points d’intérêts variés, est tout indiqué pour les randonneurs qui veulent parcourir une longue distance, sans grande difficulté technique.

Avec sa boucle longue (10 km) et sa boucle courte (6 km), le sentier Homestead du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard fait également partie des incontournables pour sa vue spectaculaire sur la baie de New London et ses dunes de sable.

Campez dans le parc national et les parcs provinciaux

Crédit : Yvonne Duivenvoorden

Pour profiter au maximum de votre expérience dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, installez votre tente dans l'un des deux campings du parc national, puis détendez-vous autour d’un feu de camp et trouvez le sommeil au son du vent et des vagues.

Cette aire protégée, qui s’étend sur 60 kilomètres le long de la côte nord de l’Île, est le rendez-vous de prédilection des amoureux de la nature avec ses marais d’eau salée, ses plages de sable blanc et rouge, sa forêt acadienne et ses dunes sculptées par le vent.

Dans la région du Circuit côtier des pointes de l’Est, le camping du parc provincial Red Point vous propose un accès privilégié à de magnifiques paysages côtiers et d’imposantes falaises de grès rouge, tandis que le camping du parc provincial Cabot Beach, dans la Côte des pignons verts, représente une option idéale pour les familles.

Posez votre serviette sur ses plages immaculées

Crédit : Alex Bruce & Île-du-Prince-Édouard

Bordée par le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland, l’Île-du-Prince-Édouard est reconnue pour ses kilomètres de plages de sable aux couleurs variées et ses eaux les plus chaudes au nord des Carolines.

Surnommée « la plage au sable chantant », la plage du parc provincial de Basin Head, divisée en deux par un chenal, vous offre 14,5 kilomètres de sable fin et des eaux chaudes propices à la baignade.

Quant à la plage de Greenwich, dans le parc national de l’Île-du-Prince Édouard, elle fera le bonheur des passionnés de la flore et de la faune avec son système de dunes paraboliques qui sert d’abri à différentes espèces.

Et pour marcher sur une plage de sable rouge et partir à la recherche de trésors lors de la marée basse, arrêtez-vous dans le parc provincial Argyle Shore, ou encore, admirez le coucher du soleil au phare de West Point, dans la région du Circuit côtier North Cape.

Profitez d’activités nautiques variées

Crédit : Île-du-Prince-Édouard & Sean Landsman

Entre l’accès facile à la mer et la quiétude de ses rivières, l’Île-du-Prince-Édouard saura charmer les adeptes de sports aquatiques.

Pour profiter d’un joli panorama sur le littoral, optez pour une excursion dans les baies et les anses de la Côte de sable rouge. Quant à la Côte des pignons verts, elle vous réserve un paysage totalement différent et même des sensations fortes si vous choisissez d'y faire du surf cerf-volant.

Finalement, pour voguer paisiblement en canot, en kayak ou en planche à pagaie, cap sur la région du Circuit côtier des pointes de l’Est et la rivière Fortune qui serpente l’Île sur huit kilomètres.

Pour vivre des aventures palpitantes et profiter d'activités de plein air variées, planifiez dès maintenant vos vacances estivales à la découverte de la beauté naturelle de l’Île-du-Prince-Édouard !