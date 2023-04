Marc Labrèche heureux de retrouver un plateau comme «Le grand blond»

Marc Labrèche n’a pas hésité longtemps quand la productrice France Beaudoin lui a proposé de revenir à la barre d’un talk-show, ce qu’il fera deux fois par semaine, à Noovo, dans le nouveau rendez-vous printanier «Je viens vers toi».

L’animateur a découvert pour la première fois son plateau, lundi, juste avant de le faire visiter aux médias. Il est descendu de l’escalier au centre d’une estrade remplie de coussins où du public prendra bientôt place. Avec la musique de son orchestre maison, l’homme de 62 ans s’est déhanché et a fait rire la galerie comme à son habitude.

Marc Labrèche est «fébrile» en vue de la première du 11 avril parce qu’il a l’impression de retrouver l’énergie du talk-show «Le grand blond avec un show sournois», qu’il a piloté à TVA de 2001 à 2003. Il avait dû à l’époque s’absenter dans les dernières semaines de diffusion pour prendre soin de sa femme, Fabienne Dor, qui était malade.

«La fin du "Grand blond" a été difficile parce que j’accompagnais ma femme qui traversait une période épouvantable, un cancer, et j’ai l’impression de ne pas avoir terminé – évidemment, la "job" devient assez secondaire dans des contextes comme ceux-là – ce dialogue avec le public. J’ai pu le poursuivre différemment, mais dans ce cadre-là, avec cette fréquence-là et cette énergie-là, sur un plateau avec un "band", je n’ai pas terminé ce dialogue», a dit Marc Labrèche.

Il sera entouré d’invités – comme Katherine Levac et Christine Morency la première semaine – et de plusieurs collaborateurs dans son décor où le tapis shag (rouge) redevient à la mode. Ses collaborateurs sont Fabien Cloutier, Jo Cormier, Ève Côté, Élise Guilbault, Régis Labeaume, Fabiola Nyrva Aladin, Matthieu Pepper, Erich Preach, Pascale Renaud-Hébert, Ricardo, Guylaine Tremblay et Sonia Vachon.

Pour décrire le concept de «Je viens vers toi», qui comprendra des entrevues, des sketches et des parodies, Marc Labrèche parle d’un «mélange» de talk-show classique, «traversé par une espèce de couleur un peu plus éclatée tout le long, apportée beaucoup par les collaborateurs, par l’esprit et par le ton du "show", puis par la liberté qui nous est donnée de pouvoir faire la fantaisie comme on l’aime, dans un cadre décoincé».

De retour cet automne?

Tant Marc Labrèche, la productrice France Beaudoin que la vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information de Bell Média, Suzane Landry, n’ont pas voulu s’avancer à savoir si «Je viens vers toi» reviendra cet automne, surtout dans le contexte où le talk-show de Julie Snyder se termine après quatre saisons. Avec un tel décor, qui a nécessité un investissement important, il serait étonnant que ça se limite à 10 semaines de diffusion par année au printemps, a-t-on demandé à Mme Landry. Elle a indiqué que Noovo croit à cette saison, la preuve en est que la chaine a lancé la téléréalité «Survivor Québec» dimanche.

Marc Labrèche a tout de même dit à l’Agence QMI: «On y va vraiment un bloc à la fois». Donc ça pourrait se prolonger à l’automne? «Ça se pourrait, mais pour l’instant on y va vraiment un bloc à la fois».

France Beaudoin a de l’estime pour Marc Labrèche. «Il a une intelligence émotive et comique, c’est quelqu’un qui est fascinant et multiple, c’est ça qui est le "fun". Il peut aller dans quelque chose de vrai et dans quelque chose de totalement absurde.»

La fin de «Cette année-là»

En traversant à «Noovo», Marc Labrèche met fin à son émission «Cette année-là» après cinq saisons du côté de Télé-Québec. «Ça aurait pu durer une ou deux années de plus, mais je pense qu’il fallait brasser les choses un peu, a-t-il souligné. Si l’opportunité de "Je viens vers toi" ne s’était pas présentée, ce serait peut-être différent.»

En parallèle avec «Je viens vers toi», Marc Labrèche reprend son rôle de Raynald Paré pour les nouveaux épisodes de «La petite vie» qui sont aussi tournés ce printemps.

Produit par Pamplemousse Média, le talk-show «Je viens vers toi» sera diffusé chaque mardi et mercredi, à 20 h, sur Noovo, à compter du 11 avril.