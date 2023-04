Moins de personnes handicapées admises au FEQ

Un groupe de défense pour personnes handicapées dénonce la décision du Festival d’été de Québec de couper près de 100 places dans la section réservée aux personnes à mobilité réduite, sur le site des Plaines d’Abraham.

• À lire aussi: Programmation du Festival d’été de Québec 2023: Imagine Dragons, Green Day, Foo Fighters et plus sur les Plaines

• À lire aussi: Vente record de laissez-passer: pas d’anomalie, assure le Festival d’été

• À lire aussi: Un revendeur prévoit faire des milliers de dollars avec ses laissez-passer du FEQ

«Québec se dit une ville inclusive, mais on coupe des places pour les personnes handicapées. On recule pour mieux avancer? Je ne comprends pas» s’indigne Dominique Salgado, directeur général du Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH).

Cette année, le nombre de personnes handicapées qui pourront assister aux spectacles présentés sur la scène principale du festival dans cette zone passera en effet de 300 à près de 200.

«Dans les années 80, on parlait d’une cinquantaine de places seulement [pour la zone des Plaines d’Abraham]. On s’est battu pour ça. Il y a quand même eu une belle amélioration au cours des dernières décennies, mais là, le couperet tombe», mentionne M. Salgado, qui ne comprend pas cette décision.

Moins de place

Questionnée par Le Journal, l’administration du FEQ mentionne que la capacité d’accueil de cette zone est estimée cette année entre 200 et 250 personnes, alors qu’elle était de 300 personnes depuis quelques années.

Cette réduction de places est «réfléchie dans le but de maximiser l’expérience du festivalier qui la fréquente», indique Samantha McKinley, vice-présidente aux communications du FEQ.

«Les équipements de locomotion des usagers étant de plus en plus volumineux avec les ans, ces révisions permettront aux festivaliers d’être plus confortables, car moins à l’étroit», poursuit-elle.

La zone pour personnes à mobilité réduite est située près des estrades, soit à droite de la scène lorsqu’on y fait face.

Sur les autres scènes, le festival d’été précise sur son site internet que le nombre de places pour les personnes à mobilité réduite est de 24 au parc de la Francophonie, et de 20, à la Place de l’Assemblée-Nationale. Ces chiffres restent toutefois à confirmer, selon la clientèle qui fréquentera les sites, ajoute la porte-parole de l’évènement.

Le Journal rapportait lundi que des regroupements de défense des droits de personnes handicapées revendiquent une meilleure accessibilité aux commerces, notamment dans le Vieux-Québec.

Aucune réglementation n’encadre les normes d’accessibilité à Québec, ce que réclame le CAPVISH. «Ça prend une politique ferme [sur l’accessibilité aux personnes handicapées] à Québec, qui ferait que des choses comme ça, ça ne se passerait pas», conclut M. Salgado.