Monet Chun retient les leçons de son passage à Augusta

Lorsqu’elle a quitté Chambers Bay après la finale du Championnat amateur féminin des États-Unis l’été dernier, Monet Chun avait raconté avoir découvert un pan de sa personnalité. En s’envolant d’Augusta hier matin, la Canadienne a estimé avoir appris davantage.

Impossible de rester impassible après une participation à l’un des plus prestigieux tournois féminins amateurs au monde et avoir déambulé sur les allées du Augusta National.

Avec son flegme, la golfeuse de 22 ans l’a toutefois considéré comme n’importe quel tournoi auquel elle participe et n’importe quel parcours qu’elle affronte. Ce n’est qu’une fois le dernier roulé au fond de la coupe, bon pour la 14e position, qu’elle a réalisé son exploit.

Elle a gravé son nom dans l’histoire du Championnat féminin du Augusta National en y réalisant la meilleure performance canadienne. Une prestation qui devrait lui permettre de percer le top 100 du classement mondial.

« C’est un évènement spectaculaire. Il est difficile, car on affronte les meilleures golfeuses sur l’un des plus mythiques parcours au monde. Je suis excitée d’y avoir participé », a-t-elle signalé avec le sourire après sa ronde finale.

Retour au travail

Sa brillante performance a révélé ce qu’elle doit maintenant accomplir pour passer au prochain niveau et se tirailler avec ses rivales dans les plus grands championnats sur la planète.

« Il y a quelques facettes de mon jeu que je dois absolument améliorer. Cette ronde finale au Augusta National me l’a rappelé. Je dois mieux juger les conditions de jeu et les conditions météo », a entre autres énuméré celle qui a commis quelques gaffes à cet effet en ronde finale, samedi. Celles-ci ont mené à des bogueys et une carte ultime de 77 (+5).

« J’espère qu’elle continuera à reconnaître qu’elle appartient à l’élite mondiale et qu’elle possède énormément d’habiletés, a souhaité son instructeur Matt Wilson. Elle est meilleure qu’elle l’était l’été dernier. Elle compte maintenant des outils de plus dans son coffre avec cette expérience.

« Elle pourra donc offrir de meilleures performances sur les grandes scènes comme ce Championnat amateur du Augusta National, a-t-il ajouté, fier de l’avoir vue au tableau principal. Elle sera capable de se démarquer à l’international.

Fin de saison attendue

Cette expérience positive insuffle à Chun une bonne dose d’énergie à l’aube des derniers tournois de la saison collégiale. La représentante des Wolverines de l’Université du Michigan doit défendre son titre au championnat de la conférence Big 10 dans trois semaines.

Par la suite, un été chargé l’attend avec des épreuves réputées aux quatre coins de l’Amérique et même en Europe. Elle aura aussi à défendre son titre de championne amateur canadienne présenté à Halifax au début du mois d’août.