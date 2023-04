Montréal: file d’attente au Chic Resto Pop

La salle à manger du Chic Resto Pop, dans une ancienne église d’Hochelaga, dispose de 250 places. Mercredi dernier, c’était quasiment plein.

Il y avait une file d’attente de 45 minutes après le commencement du service de midi de cet organisme qui offre, entre autres, des repas à prix modiques à ceux qui en ont besoin.

Pour fournir 300 repas, la cuisine peinait à soutenir le rythme. Temporairement, il n’y avait plus de soupe et de légumes au comptoir.

« Ce sera prêt dans cinq ou dix minutes », disait un préposé.

Des clients se résignaient à une cuisse de poulet BBQ sans à-côté en attendant la prochaine fournée.

Louis-Philippe Messier

Pourquoi autant de monde à la messe ? Réponse : l’inflation.

Nouveaux visages

« Je suis enceinte, alors je mange à un prix spécial de 2,50 $, ma fille de trois ans mange gratis et mon mari au tarif régulier de 4,50 $ », dit Catherine Ouellette, une enseignante.

Son mari et elle fréquentent le Chic Resto Pop depuis six mois : « Ça nous aide beaucoup à diminuer la facture d’épicerie ».

« Depuis octobre, on remarque que des gens viennent de Montréal-Nord et de Rosemont », me raconte le directeur général Marc-André Simard.

Marc-André Simard

Le nombre de repas servis lors du dernier trimestre a augmenté de 50,5 % par rapport à la même période l’an dernier : 10 426 repas au lieu de 6927.

« Notre budget de nourriture de 200 000 $ pour la dernière année va passer à 297 000 $ même si on n’augmentera pas nos prix. »

« Le prix de l’huile de canola a triplé, les dons de viande ont diminué et je pète mon budget d’urgence », déplore Clémentine Dunn, la responsable de la cuisine.

Copieux et abordable

« C’est mon premier repas ici et je suis enchantée, je suis ici pour économiser », dit Maryse Choquette, une technicienne en maquillage.

« Je vais acheter des repas congelés pour ma mère et ma sœur. »

Mme Choquette n’est pas parvenue à finir son plateau-repas à 4,50 $, notoirement copieux : soupe, salade, pain, dessert, assiette avec viande, féculent et légumes.