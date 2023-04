Remparts: pas parfaits mais en contrôle

Les Remparts ont pris la route pour Charlottetown, ce matin, dans la position qu’ils souhaitaient avoir : en avant 2-0 dans leur série face aux Islanders. S’ils n’ont à peu près rien donné à leurs adversaires lors des deux premiers matchs, ils n’ont pas été parfaits pour autant. Analyse du jeu des Diables rouges depuis le début de la série.

Personne ne s’attendait à ce que l’équipe ait réellement du fil à retordre contre les Islanders qui, même s’ils sont dirigés de main de maître par Jim Hulton, ne sont clairement pas à la même place de leur cycle.

LE BON

Le premier match a été à sens unique, à tous les niveaux. Québec a répliqué coup pour coup aux Islanders, les dominant autant sur le plan du jeu physique que de la vitesse. Frustrés à quelques occasions, les joueurs de Charlottetown ont pris des pénalités coûteuses qui ont permis aux Remparts de bâtir leur confiance.

N’eût été le brio de Jakob Robillard, le pointage aurait pu être beaucoup, beaucoup plus élevé que 4 à 0.

En deux parties, les Remparts ont inscrit sept buts et n’en ont accordé qu’un seul, celui de Michael Horth inscrit avec moins de trois minutes à écouler en troisième période du deuxième match. Ils ont dominé leurs adversaires 91 à 35 à la colonne des tirs en deux parties. À quelques exceptions près, rares ont été les moments où les Islanders ont véritablement été en mesure de s’installer en zone des Remparts pour vraiment générer des menaces offensives. Comme l’a noté Roy, samedi, quand c’est arrivé, William Rousseau veillait au grain.

Le jeu du gardien de but de 19 ans fait assurément partie du bon de ces deux premiers matchs. Opposé à un Robillard en feu de l’autre côté, Rousseau a tenu son bout et, même s’il n’a pas été aussi testé, a semblé en contrôle devant son filet à chaque fois que les Islanders tentaient une attaque.

« Il a été très bon depuis le début des séries. Les deux le sont. Ce sont de bons matchs et c’est bon pour nous. On affronte un gardien qui est hot et les gars réalisent que ce ne sera pas juste des buts de dentelle, mais ce sera au pic et à la pelle. C’est là-dessus qu’on va miser si on veut aller loin en séries. »

LE MOINS BON

La « dentelle » à laquelle fait référence Roy a été un peu plus visible lors du deuxième match de la série, lors duquel les Remparts ne se sont pas approchés de la perfection autant qu’ils auraient pu le faire la veille. Ça ne veut pas dire qu’ils n’ont pas été bons mais c’est un fait, et Patrick Roy a reconnu que l’exécution avait fait défaut à certains moments.

Devant un Jakob Robillard encore une fois en pleine possession de ses moyens – il n’a clairement pas l’intention de voir sa carrière junior se terminer avec un balayage des Remparts – les Remparts ont eu de bonnes chances, mais en ont laissé plusieurs autres sur la patinoire, tentant la passe de trop qui, certes, aurait permis d’inscrire un but spectaculaire mais dont le coefficient de difficulté était plus élevé.

« Notre exécution n’a pas été aussi bonne. Je dois l’admettre. Plusieurs fois on a fait des passes dans les patins. Espérons que ce sera mieux à Charlottetown », avouait Patrick Roy après le second match.

SUR LA ROUTE POUR EN FINIR

Maintenant, les Remparts sont arrivés à l’Île-du-Prince-Édouard avec la ferme intention de revenir à Québec après avoir complété le balayage.

Si Jim Hulton estimait que revenir à la maison serait un avantage pour sa jeune équipe, puisque « notre niveau de confort est meilleur à la maison que sur la route », a-t-il dit, Patrick Roy voyait la situation un peu différemment.

« On a quasiment la même fiche sur la route qu’à la maison cette année. De plus, on a du vécu et je suis convaincu que ça va nous servir. On sait qu’ils vont sortir forts et ce sera à nous d’être prêts. D’ailleurs, ils sont peut-être plus confortables à la maison mais je suis persuadé qu’ils vont être nerveux aussi parce qu’ils savent qu’une défaite les pousserait à 0-3. Tu as ça aussi en arrière-pensée. »

♦ Les troisième et quatrième matchs de la série auront lieu mardi et mercredi soir à Charlottetown.

Les statistiques après deux matchs