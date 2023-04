Royalmount: Le promoteur veut toujours plus de logements contrairement à Ville Mont-Royal

À un an de l’ouverture du complexe Royalmount, le promoteur du projet continue de miser sur l'ensemble résidentiel, malgré l’opposition féroce du nouveau maire de Ville Mont-Royal.

« Oui, on continue d’y tenir, au développement résidentiel », a confirmé en entrevue Claude Marcotte, vice-président principal et associé de Carbonleo, le promoteur derrière ce chantier pharaonique de 7 G$, actuellement le plus important projet de construction au Québec, après celui du Réseau express métropolitain (REM).

La première phase du projet de «grand luxe», d’une valeur de 1,5G$, doit ouvrir ses portes à l’été 2024 à l'angle des autoroutes 15 et 40. Des noms aussi connus que Louis Vuitton, Gucci et Tiffany & Co auraient tous déjà réservé leur espace commercial. La construction d’un aquarium doit aussi se greffer au projet.

Royalmount soulève la controverse depuis ses débuts. On lui reproche, entre autres, son impact sur la circulation routière, le risque qu’il cannibalise l’activité commerciale du centre-ville de Montréal, et l’absence apparente de logements sociaux.

Martin Jolicoeur/JdeM

Un obstacle nommé Malouf

De son bureau du huitième étage, aux abords du chantier, Claude Marcotte prend place derrière une maquette de bois en trois dimensions, donnant une idée de ce à quoi ressemblera le projet de 3,4 millions de pieds carrés, une fois son ensemble terminé.

En plus de boutiques, de restaurants, de salles de cinéma et de multiples tours de bureaux et hôtels, la maquette comprend quelque 6000 logements en hauteur, capables d’accueillir pas moins de 15 000 résidents.

Or, le nouveau maire de Ville Mont-Royal, Peter J. Malouf, s’est fait élire à l’automne 2021 avec la promesse de ne jamais permettre à Carbonleo la construction d’habitations sur ce site.

Qu’à cela ne tienne, Carbonleo maintient le cap, tout en évitant entre-temps d’attiser le débat. «Pour tout vous dire, je préférerais ne pas trop aborder le sujet. Mais non, nous n’avons pas jeté la serviette, parce qu’on croit que ça [de l’habitation à proximité de tant de services] a du sens», exprime M. Marcotte.

Le promoteur reconnaît avoir bien eu «quelques rencontres» avec le nouveau maire Malouf depuis son élection pour discuter du complexe Royalmount. Mais il soutient que «le volet résidentiel n’a pas été discuté de façon spécifique».

Moins de congestion routière

Le promoteur, à qui l’on doit aussi le développement du Dix30 à Brossard, continue par ailleurs de jurer que le projet ne contribuera en rien à la congestion routière du secteur, déjà considéré comme l’un des plus achalandés au pays.

Au contraire, il estime même que la fluidité du secteur pourrait s’en voir améliorée. «Toutes les études que nous avons disent sensiblement la même chose. Après notre ouverture, la circulation sera pareille, voire meilleure [à ce que nous voyons actuellement].»

Carbonleo ajoutera à ses frais sur son propre terrain deux voies de circulation au chemin de la Côte-de-Liesse, qui longe le flanc nord du projet. Cet élargissement combiné à l’ajout de feux de circulation assurerait la fluidité promise.

Enfin, Carbonleo continue de soutenir que «le tiers» de sa clientèle, adeptes de grand luxe, se déplacer en métro. Comme promis, une passerelle sera construite à cette fin au-dessus de l’autoroute Décarie pour près de 40M$, soit le double du montant d’abord prévu.