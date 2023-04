Tournoi des Maîtres: la tension au menu du souper des champions

AUGUSTA | Plusieurs voudraient se transformer en petit moineau pour assister au traditionnel souper des champions du Tournoi des Maîtres, mardi soir. L’atmosphère sera-t-elle explosive ou feutrée autour de la table ?

C’est la grande question que tout le monde se pose. Car le moment réunira les voix les plus graves des deux factions : les champions qui sont restés sur le circuit de la PGA et ceux qui ont déserté chez LIV Golf et pris un malin plaisir à intenter des poursuites judiciaires contre leurs anciens camarades.

Pour obtenir la réponse, tout dépend à qui l’on pose la question et le moment choisi. Les opinions divergent, mais tous s’entendent à vouloir respecter le champion en titre, Scottie Scheffler.

On peut imaginer la scène alors que de nombreuses images cocasses circulent sur les réseaux sociaux. Les Tiger Woods, Jack Nicklaus, Nick Faldo et cie, de fervents défenseurs du circuit de la PGA et critiques de LIV Golf, casseront la croûte avec les Phil Mickelson, Patrick Reed, Sergio Garcia et cie.

Il y a trois semaines, le vainqueur de l’édition 2003, le Canadien Mike Weir, disait dans une entrevue avec Le Journal qu’il s’attendait à une étrange soirée. Le gagnant du veston vert en 1995, Ben Crenshaw, a aussi confié au magazine Sports Illustrated qu’il était un peu inquiet en raison du contexte. Le golfeur maintenant âgé de 71 ans espère que les esprits se seront refroidis avant le fameux dîner.

On en saura peut-être plus sur des détails croustillants de la soirée mercredi. Du moins, si quelqu’un s’échappe, car la règle y est claire : ce qui se dit autour de la table, reste autour de la table.

Un excentrique et un clown

Critique à l’endroit de représentants de LIV qu’il a récemment insultés, dont Phil Mickelson et Sergio Garcia, qu’il a qualifiés respectivement d’excentrique et de clown, Fred Couples a signalé qu’il se comportera en gentleman lors de la soirée. Il sera d’ailleurs flanqué des deux golfeurs.

Il n’y a pas si longtemps, le champion de 1992 a vivement écorché Mickelson. Il avait alors dit : « Si vous donnez 200 M$ à Phil Mickelson âgé de 52 ans pour qu’il joue 74 et 75, que Dieu vous bénisse. »

Lundi, Couples a atteint le feu à la veille du prestigieux gueuleton.

« J’ai fait des commentaires, mais ils doivent comprendre que je dis la même chose de moi-même. Toutefois, ils ne devraient pas taper sur quiconque et le circuit de la PGA à qui j’ai donné 43 ans de ma vie. Qu’ils se contentent de jouer au golf, a argumenté l’homme de 63 ans.

« Ce sera un bon et plaisant souper, a-t-il enchaîné. Les gens me demandent à qui je voudrais être jumelé et je réponds que je souhaite l’être avec Phil. Il est l’un des meilleurs golfeurs. Il adore Augusta autant que moi. »

Couples est aussi prêt à répondre de ses actes si quelques-uns des écorchés souhaitent discuter. « Je ne crois pas que j’ai dit des choses si horribles. Ces gars font des commentaires et je réplique. C’est tout. »

Encore avec Woods

Comme le veut leur tradition, Couples a partagé sa ronde d’entraînement avec Tiger Woods, lundi. Rory McIlroy et la jeune étoile Tom Kim les ont accompagnés.

Selon le vétéran, le Tigre est en bonne forme. Il est toutefois conscient que ce premier tournoi majeur de la saison ne sera pas un morceau de tarte.

« Sa jambe, il ne peut rien y changer. Je ne sais pas s’il pourra encore améliorer sa condition. Je ne crois pas qu’il peut faire en sorte de jouer 12 tournois par saison. Mais il est suffisamment fort pour frapper la balle à un mile. Pas aussi loin que Rory, car peu de golfeurs peuvent y arriver. Tiger la frappe bien et solidement. C’est de bon augure. »