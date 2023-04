Golf: Tiger Woods en pleine forme

AUGUSTA | Tiger Woods ne fait languir personne à l’aube de la 87e édition du Tournoi des Maîtres. Son arrivée sur la terre sacrée du Augusta National était attendue avec impatience. Il a débarqué en souriant à pleines dents et en pleine forme au beau milieu d’un merveilleux après-midi, hier.

Photo AFP

Comme l’an passé, il s’est pointé au champ d’exercices sur le coup de 15 h pour une petite séance d’échauffement. Se déplaçant aisément, le célèbre golfeur maintenant âgé de 47 ans n’a pas à faire durer le suspense comme il l’avait fait il y a un an.

Le Tigre participera bel et bien à son second tournoi de la saison après sa présence à l’Invitation Genesis en Californie à la mi-février. Il avait alors terminé au 45e rang.

Woods n’a pas mis de temps à se mettre au travail. Après avoir salué les quelques pairs présents au terrain d’exercice, il a fait une accolade à son bon ami Jason Day.

Même le président du Augusta National, Fred S. Ridley, a fait un petit détour sur le tertre d’échauffement pour lui serrer la pince et piquer un petit brin de jasette. Le Tigre semblait de fort bonne humeur sous le chaud soleil de la Géorgie et un ciel bleu azur.

Photo AFP

Il a titillé quelques dizaines de petites balles blanches durant environ 25 minutes puis il s’est dirigé, avec une bonne démarche, vers le parcours qu’il connaît comme le fond de sa poche.

Les détails à venir

Si l’on suit logiquement ses habitudes, il sera de retour aujourd’hui pour se préparer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison. On se souvient que l’an dernier, sa ronde de pratique du lundi avait pompé la vaste majorité des quelque 40 000 spectateurs sur la propriété. Il était impossible de s’y déplacer.

Et demain, il prendra le micro à l’occasion de sa conférence de presse habituelle. Un rendez-vous fort attendu par la communauté journalistique avec tous les soubresauts dans le monde du golf professionnel et sa vie personnelle.

Woods est l’un des ardents défenseurs du circuit de la PGA dans la guerre contre LIV Golf.

Et il y a tout juste trois semaines, des détails salés de sa rupture avec sa copine Erica Herman ont éclaté au grand jour en raison des procédures judiciaires. Celle-ci a déposé une poursuite devant un tribunal floridien pour invalider une clause de confidentialité et lui réclame du même coup 30 millions $.

Woods entend se défendre bec et ongle dans ces dossiers.

La réalité

De retour au sport, l’athlète aux 15 titres majeurs n’a effectué que quatre sorties depuis son retour triomphal à la compétition ici même l’an dernier, 14 mois après son terrible accident qui aurait pu lui coûter la vie.

Il avait terminé au 47e échelon après une fin de semaine très difficile, notamment en raison des conditions climatiques.

Après sa ronde finale, il avait peine à grimper sur le petit podium pour son point de presse et il s’était ensuite engouffré dans le pavillon de peine et misère entouré de sa famille.

Durant cette dernière année, il n’a pris part qu’à quatre compétitions. Une réalité qu’il accepte puisque son corps ne lui permet plus de jouer fréquemment en compétition.

Il n’avait pas complété le Championnat de la PGA d’Amérique à Southern Hills. Souffrant de vives douleurs à la jambe, il avait alors déclaré forfait après la troisième ronde. Son corps avait abdiqué.

À sa sortie suivante, il avait raté le couperet lors de l’Omnium britannique à St. Andrews.

Cette semaine, il s’agit de sa 25e participation au Masters, lui qui a remporté avec panache l’édition 2019.

Bien qu’il sera étroitement épié, il est utopique de s’attendre à des miracles de la part de l’athlète aux 82 titres professionnels en carrière.

Conners répète l’exploit au Texas

Dans un autre ordre d’idée, le Canadien Corey Conners a remporté son second titre sur le circuit de la PGA, hier, lors de l’Omnium Valero du Texas.

L’Ontarien de 31 ans a répété son exploit de 2019 alors qu’il avait savouré son premier gain sur ce même parcours du TPC San Antonio.

Il a résisté à la poussée tardive de l’Américain Sam Stevens qui s’est approché à un petit coup de la tête grâce à un aigle au 17e fanion.

♦ Sur la côte du Pacifique, la Québécoise Maude-Aimée Leblanc a glissé au 13e rang en ronde finale de l’Omnium de Los Angeles. Un retour désastreux ponctué de trois bogueys et un double boguey l’ont forcé à remettre une carte de 72 (+1) alors qu’elle a terminé à huit coups de la championne, Ruoning Yin.

Monet Chun retient les leçons de son passage à Augusta

Photo fournie par Augusta National Women Amateur

Lorsqu’elle a quitté Chambers Bay après la finale du Championnat amateur féminin des États-Unis l’été dernier, Monet Chun avait raconté avoir découvert un pan de sa personnalité. En s’envolant d’Augusta hier matin, la Canadienne a estimé avoir appris davantage.

Impossible de rester impassible après une participation à l’un des plus prestigieux tournois féminins amateurs au monde et avoir déambulé sur les allées du Augusta National.

Avec son flegme, la golfeuse de 22 ans l’a toutefois considéré comme n’importe quel tournoi auquel elle participe et n’importe quel parcours qu’elle affronte. Ce n’est qu’une fois le dernier roulé au fond de la coupe, bon pour la 14e position, qu’elle a réalisé son exploit.

Elle a gravé son nom dans l’histoire du Championnat féminin du Augusta National en y réalisant la meilleure performance canadienne. Une prestation qui devrait lui permettre de percer le top 100 du classement mondial.

« C’est un évènement spectaculaire. Il est difficile, car on affronte les meilleures golfeuses sur l’un des plus mythiques parcours au monde. Je suis excitée d’y avoir participé », a-t-elle signalé avec le sourire après sa ronde finale.

Retour au travail

Sa brillante performance a révélé ce qu’elle doit maintenant accomplir pour passer au prochain niveau et se tirailler avec ses rivales dans les plus grands championnats sur la planète.

« Il y a quelques facettes de mon jeu que je dois absolument améliorer. Cette ronde finale au Augusta National me l’a rappelé. Je dois mieux juger les conditions de jeu et les conditions météo », a entre autres énuméré celle qui a commis quelques gaffes à cet effet en ronde finale, samedi. Celles-ci ont mené à des bogueys et une carte ultime de 77 (+5).

« J’espère qu’elle continuera à reconnaître qu’elle appartient à l’élite mondiale et qu’elle possède énormément d’habiletés, a souhaité son instructeur Matt Wilson. Elle est meilleure qu’elle l’était l’été dernier. Elle compte maintenant des outils de plus dans son coffre avec cette expérience.

« Elle pourra donc offrir de meilleures performances sur les grandes scènes comme ce Championnat amateur du Augusta National, a-t-il ajouté, fier de l’avoir vue au tableau principal. Elle sera capable de se démarquer à l’international.

Fin de saison attendue

Cette expérience positive insuffle à Chun une bonne dose d’énergie à l’aube des derniers tournois de la saison collégiale. La représentante des Wolverines de l’Université du Michigan doit défendre son titre au championnat de la conférence Big 10 dans trois semaines.

Par la suite, un été chargé l’attend avec des épreuves réputées aux quatre coins de l’Amérique et même en Europe. Elle aura aussi à défendre son titre de championne amateur canadienne présenté à Halifax au début du mois d’août.

Augusta Express

DÉFILÉ DE GROS BONNETS

Pendant que les jeunes femmes terminaient paisiblement leur ronde d’entraînement, vendredi après-midi, les gros bonnets du Augusta National, de l’Association de golf des États-Unis (USGA), du Royal and Ancient et du circuit de la PGA ont défilé sur le premier tertre pour une partie amicale sous le chaud soleil. Du lot, on a vu Mike Whan, grand patron de la USGA, Jay Monahan, commissaire du circuit de la PGA, et évidemment l’hôte de la journée, le président du ANGC, Fred S. Ridley. Malheureusement, Greg Norman n’était pas de la partie...

CONFIRMATION RECHERCHÉE

Histoire cocasse aux abords du premier tertre lorsque le grand manitou du Augusta National a fermé la marche à sa harde d’invités de marque. Curieux spectateur près des gros bonnets, le représentant du Journal a dû confirmer une bien mauvaise nouvelle à Ridley. Celui-ci était le dernier à s’élancer. Alors que ses compagnons de jeu ont quitté le tertre dès son contact avec la balle, celui-ci s’est demandé où elle avait abouti. Il a donc demandé à l’unique spectateur ayant observé la trajectoire. J’ai dû lui dire qu’il devait exécuter son prochain coup à la plage, soit dans la fosse de sable à la droite de l’allée. Ce qui l’a bien fait sourire.

LE CENTRE-VILLE VIBRE

Augusta, petite ville de la Géorgie comptant environ 200 000 âmes, revit après 50 semaines de tranquillité. Depuis les derniers jours, le centre-ville est en pleine effervescence. Les fontaines de Broad Street, la rue principale de la municipalité, font jaillir une eau d’un vert fluorescent, les restaurants et les bars sont bondés et ont a assisté à des défilés de voitures et motocyclettes modifiées. Les éditions de la COVID-19 sont bien chose du passé.

CINQ CANADIENS EN LICE

C’était au tour des enfants et des ados de prendre d’assaut les installations du Augusta National hier à l’occasion du traditionnel concours d’habiletés dominical. Aucun des cinq Canadiens participant à cette finale n’a dominé sa catégorie. Mais ils ont tous fait le plein de souvenirs impérissables au même endroit où les plus grands sont passés depuis près de 100 ans. Du lot, le Torontois Dawson Lew a réalisé la meilleure performance en terminant au troisième rang chez les garçons de 12-13 ans.