Transaction monstre: l’UFC et la WWE formeront une immense compagnie

La compagnie Endeavor a confirmé lundi l’acquisition de 51% des parts de la World Wrestling Entertainement (WWE) et la jonction avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC) afin de constituer une entreprise dont la valeur est supérieure à 21 G$.

• À lire aussi: Des paris sur des matchs arrangés?

Ainsi, les deux compagnies publiques se retrouveront sous la même enseigne, Endeavor (autrefois William Morris Endeavor) ayant mis la main sur l’UFC pour la somme de 4 G$ en 2016. La nouvelle entité sera dirigée par le président et chef de la direction, Ari Emanuel, tandis que Vince McMahon agira comme président. Nick Khan assumera la présidence de la division WWE, tandis que Dana White occupera le même siège à l’UFC.

«C’est une rare opportunité de créer un véritable groupe de sports et divertissement en direct bâti en fonction de la direction empruntée par l’industrie, a déclaré Emanuel par voie de communiqué. Durant des décennies, Vince et son équipe ont montré leur incroyable savoir-faire en termes d’innovation et de création de contenu de valeur.»

La WWE, qui a accueilli plus de 80 000 spectateurs pour chacune de ses deux soirées du gala WrestleMania 39 au So-Fi Stadium de Los Angeles la fin de semaine passée, avait vu McMahon revenir dans son entourage en janvier après avoir annoncé sa retraite l’an passé, au cœur d’allégations d’inconduite sexuelle. À son retour, il a précisé que la fédération pourrait être en vente.

À l’annonce de la nouvelle, la valeur des actions de la WWE a fondu de 4% sur les marchés boursiers. Celle d’Endeavor a grimpé de 7%.