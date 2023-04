Trump, le persécuté

Demain sera une journée improbable pour Donald Trump, qui va se rendre volontairement au tribunal de Manhattan pour être mis en accusation. Plus d’une trentaine de chefs d’inculpation pèse sur l’ex-président, qui rêve de cette image de victime pour mousser sa candidature en vue des prochaines élections à la présidence des États-Unis.

En caricaturant à peine, on pourrait penser que Trump a déjà mis en scène son entrée au tribunal afin d’obtenir les images médiatiques les plus spectaculaires. À savoir la prise obligatoire de la photo et des empreintes digitales du premier ex-président des États-Unis à être inculpé au pénal.

S’il pouvait quitter la Trump Tower devant les caméras et rouler en limousine ouverte, les cheveux au vent, dans les rues de Manhattan sous les acclamations de ses sympathisants, il le ferait. Mais les services secrets chargés de sa protection vont refuser de se plier à ses délires.

Émeutes

Il y a ceux qui voudraient croire que cette mise en accusation entraînera des émeutes dans le pays comme celles qui se sont produites lors de l’assaut du Capitole à Washington, le 6 janvier 2021. Trump rêve-t-il qu’il a le pouvoir d’échapper à la justice en incitant des milliers de ses partisans à descendre dans la rue et à manifester en sa faveur ? Déjà il y a dix jours il a promis que « la mort et la destruction » suivraient s’il était inculpé.

L’élection de Donald Trump en 2016 a fragilisé considérablement la puissance des États-Unis. Demain, on va comprendre pourquoi. Les accusations portées contre lui n’ont rien à voir avec sa liaison extraconjugale avec une ex-star du porno. Il s’agit plutôt d’un délit pénal pour avoir enfreint les lois sur le financement électoral pendant qu’il était candidat à l’élection présidentielle.

Trump prétend qu’il est victime d’une persécution partisane de la part du procureur de Manhattan en parlant d’une « interférence électorale au plus haut niveau ». Ironie du sort, c’est exactement l’accusation que pourrait porter bientôt contre lui un grand jury dans l’État de Géorgie.

Trump ne cesse de polluer la politique américaine.