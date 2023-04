Un «petit» complexe sportif de 63 M$ pour Mont-Royal

La Ville de Mont-Royal veut construire un complexe sportif de 63 M$, un montant presque aussi élevé que le projet mis de côté il y a deux ans en raison de coûts trop élevés.

Le maire, Peter J Malouf, a proposé en février une version 2.0 d'un complexe plus «compact» évalué à 63 M$.

Dans sa présentation publique, il explique que le bâtiment comprendra toujours trois piscines, un gymnase et des salles de sport, mais sera réduit à trois étages, de façon à diminuer les coûts. Il prévoit toutefois que les coûts pourraient bondir de 20 % et atteindre 75M$.

Il s’agit d’une première présentation du projet depuis qu’un appel d’offres a été abandonné, en 2021. À ce moment, la Ville estimait le coût du projet à environ 48 M$, mais les soumissions reçues s’élevaient à 88 M$ et 94 M$.

Notre Bureau d’enquête avait révélé quelques mois plus tôt que des citoyens avaient évité à la municipalité d’aller de l’avant avec un appel d’offres favorisant un fournisseur.

Les résidents avaient alerté l’Autorité des marchés publiques (AMP) que le devis des firmes Poirier Fontaine Architectes et GBI Experts-Conseils inc. favorisait le fournisseur Myrtha Pools.

Une situation qui s’était déjà produite dans le cas du complexe aquatique de Rosemont et mise au jour par Bureau de l’inspecteur général (BIG) de Montréal en 2018.

Aussi cher

La conseillère indépendante Maryam Kamali Nazhad dénonce maintenant que le maire veuille repartir de zéro et que le montant de 63 M$ ne soit «attaché à rien».

Dans une pétition signée par plus de 1000 personnes déposée au dernier conseil municipal, elle demande de travailler avec la firme d’architecte initiale et à partir des plans et devis de 2021.

«Il y a beaucoup de perte d’argent et de temps pour les citoyens», dénonce-t-elle en entrevue téléphonique.

Elle fait valoir que le montant avancé par le maire n’est pas très éloigné de celui des deux soumissions mises de côté il y a deux ans.

Gaspillage

Mme Kamali Nazhad estime qu’en recommençant à zéro, la Ville gaspillera 14M$ en argent public, dont 5M$ en honoraires payés aux professionnels de 2018 à 2021 et 6,3M$ pour les nouveaux plans et devis.

Selon elle, la municipalité perdra également une subvention de 3M$ de Québec rattachée aux plans et devis initiaux, une subvention dont le maire prévoit toujours pouvoir disposer.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été possible de rejoindre Peter J. Malouf.

Un porte-parole de Ville Mont-Royal, Alain Côté, nous a toutefois indiqué que le nouveau projet a fait l’objet d’une consultation publique, dont le rapport sera présenté au prochain conseil municipal, le 21 avril prochain.