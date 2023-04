Un homme de 33 ans porté disparu dans l’est de Montréal

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 33 ans porté disparu depuis samedi.

Martin Cortez a été vu pour la dernière fois vers 17 h 40 à la station de métro Honoré-Beaugrand, dans l’est de la métropole.

Les proches de M. Cortez, de même que les enquêteurs, s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité, notamment parce qu’il souffre de troubles cognitifs.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM

Au moment de sa disparition, Martin Cortez portait un manteau noir avec un capuchon de fourrure, un pantalon noir et une tuque rouge à l’effigie du Canadien de Montréal. Il portait également des bottes de travail brunes et noires.

Le disparu mesure 1,75 mètre (5 pieds 9 pouces) et pèse 67 kg (148 livres). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il a les pouces et les index noircis par la cigarette, selon les autorités.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec le 911.