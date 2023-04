Un nouveau centre de planification IKEA ouvre à Brossard

Les habitants de la région métropolitaine de Montréal pourront désormais prendre rendez-vous pour planifier leur aménagement avec un conseiller IKEA puisqu’un centre de planification ouvrira ses portes le 18 avril à Brossard.

Il existe déjà deux centres de planification et de commande, un à Boisbriand et un à Kitchener. Ce dernier rejoindra le centre commercial Quartier DIX30.

«Nous savons que de nombreux clients de la région de Montréal doivent consacrer beaucoup de temps à leurs déplacements pour se rendre chez IKEA. C'est pourquoi nous sommes ravis de rapprocher l'expérience IKEA et notre expertise en matière d'articles d'ameublement de nos clients de Brossard, au Québec», a déclaré Sandy Evinou, directrice Zone de marché de l'Est chez IKEA Canada.

Comment ça fonctionne?

1. Prendre rendez-vous avec un spécialiste IKEA

2. Planifier et commander vos produits

3. Se faire livrer à domicile ou en point de ramassage

«Les centres de planification et de commande sont un point de rencontre clients axé sur les services et sont conçus pour aider les clients à simplifier leur processus de planification grâce aux connaissances d'un spécialiste IKEA», peut-on lire dans le communiqué, publié lundi.

Pas un magasin

Les aficionados de l’immersion IKEA seront déçus d’apprendre cependant qu’aucun article et aucune nourriture ne seront vendus, et que les retours et les échanges ne seront pas non plus proposés dans ce centre. Tout devra se faire en ligne.

«[...] Une sélection d'agencements d'ameublement pertinents se trouveront sur place pour que les clients puissent les toucher et les essayer», est-il précisé.

Le centre de Brossard sera ouvert du lundi au mercredi de 10 h à 18 h, du jeudi au vendredi de 10 h à 21 h et du samedi au dimanche de 9 h à 17 h.