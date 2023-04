Un retour triomphal pour Eugenie Bouchard

À son premier match depuis les derniers Internationaux de tennis d’Australie, Eugenie Bouchard a connu le bonheur de la victoire, lundi.

La Québécoise a remporté son affrontement de premier tour du tournoi de Bogota, elle qui se mesurait à la Suissesse Ylena In-Albon. La 325e joueuse au monde a signé un gain en deux manches de 6-3 et 6-2 contre la détentrice du 133e échelon sur l’échiquier mondial.

Bouchard a gagné 68,8 % des échanges disputés sur sa première balle de service et a claqué deux as. Elle a également su élever son niveau de jeu quand elle était dans les câbles. En effet, la native de Montréal a sauvé cinq des sept balles de bris que s’était offertes sa rivale. La gagnante a pour sa part réussi six bris.

«Genie» effectue un retour au jeu après qu’une blessure à un genou l’eut tenue à l’écart pour de longues semaines. Son dernier affrontement remontait au 8 janvier, dans le cadre des qualifications du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Au deuxième tour à Bogota, Bouchard aura un gros défi. Elle se mesurera à la Russe Kamilla Rakhimova. Cette dernière est la quatrième tête de série de l’événement et détient le 90e rang mondial. Il s’agira du premier affrontement entre les deux femmes.