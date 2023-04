Une chanson de Lisa LeBlanc dans un film mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston

Ce titre, que l'on retrouve sur son album Why You Wanna Leave, Runaway Queen?, lancé en 2016, est présent dans ce film qui met en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston et que l'on peut voir, depuis le 31 mars, sur Netflix.

On retrouve aussi cette chanson sur l'album Le tour du grand bois, dernier opus d'Édith Butler, réalisé par Lisa LeBlanc.

Murder Mystery 2 est la suite du premier volet, Murder Mystery, qui a connu du succès sur Netflix en 2019. Le deuxième volet réalisé par Jeremy Garelick, a été tourné à Hawaii et à Paris.

Le long métrage raconte les péripéties de Nick et Audrey Spitz, interprétés par Adam Sandler et Jennifer Aniston, qui ont lancé leur agence de détectives privés et qui se retrouvent au coeur d'un enlèvement de niveau international.