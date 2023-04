Voici la destination où tout trouver pour meubler votre cour extérieure

L’arrivée du printemps marque le début de la saison des terrasses et pour vous assurer d’être paré à toute éventualité, équipez votre cour extérieure comme il se doit !

Avec tout le nécessaire pour meubler votre cour et pour accompagner vos activités au grand air, Tanguay s’impose comme une adresse de choix pour tout trouver sous un même toit.

En effet, on y retrouve un grand choix de mobiliers tendance, une vaste sélection de BBQ et autres appareils de cuisson, ainsi que tous les articles nécessaires pour bonifier votre temps passé dehors durant la saison chaude.

Aménagez votre cour extérieure selon votre style

Mobilier à dîner, sofas sectionnels, ensembles de conversation, fauteuils, gazebos : Tanguay possède un inventaire impressionnant d’articles tout indiqués pour meubler votre cour arrière.

Il suffit de vous rendre en magasin ou de visiter leur site Web pour vous inspirer et ainsi créer un espace de vie extérieur à votre image. Confort, qualité et durabilité au menu !

Préparez de véritables festins à vos invités

Avec plus de 200 modèles d’appareils de cuisson disponibles en stock – parmi les plus grandes marques comme Weber, Napoleon, Kamado Joe, Big Green Egg – et plus de 250 accessoires, Tanguay est une véritable référence en matière de cuisson extérieure.

Grillades, pizzas et fumaison n’auront plus de secrets pour vous cet été. Mais encore faut-il choisir le bon appareil !

6 appareils de cuisson qu’il vous faut cet été Barbecue au gaz : l’avantage de ce BBQ demeure son système d’allumage simple, sécuritaire et rapide. l’avantage de ce BBQ demeure son système d’allumage simple, sécuritaire et rapide. En savoir plus Four à pizza : réveillez le pizzaiolo en vous avec l’un de ces fours à pizza, qui plaira autant aux néophytes qu’aux experts. réveillez le pizzaiolo en vous avec l’un de ces fours à pizza, qui plaira autant aux néophytes qu’aux experts. En savoir plus Fumoir : épatez vos convives avec une viande ou un saumon fumé maison. Facile à réaliser grâce au fumoir électrique ou à granules ! épatez vos convives avec une viande ou un saumon fumé maison. Facile à réaliser grâce au fumoir électrique ou à granules ! En savoir plus Cuisson à la plancha : contrairement à la cuisson à la poêle, la plancha ne nécessite aucun corps gras : un avantage de taille pour la santé ! La cuisson est aussi plus uniforme, puisque la chaleur est répartie sur toute la surface. contrairement à la cuisson à la poêle, la plancha ne nécessite aucun corps gras : un avantage de taille pour la santé ! La cuisson est aussi plus uniforme, puisque la chaleur est répartie sur toute la surface. En savoir plus Barbecue électrique : idéal pour les petits espaces, ce BBQ offre une cuisson rapide et régulière. Et il peut vous suivre partout où vous allez ! idéal pour les petits espaces, ce BBQ offre une cuisson rapide et régulière. Et il peut vous suivre partout où vous allez ! En savoir plus Barbecue au charbon : aucun autre barbecue n’arrive à reproduire le délicieux goût fumé de la cuisson au charbon, AUCUN ! aucun autre barbecue n’arrive à reproduire le délicieux goût fumé de la cuisson au charbon, AUCUN ! En savoir plus

Déplacez-vous écologiquement tout en vous amusant cet été

Après le milieu automobile, l’électrification s’empare désormais de toutes les formes de transport. D’ailleurs, Tanguay s’illustre en matière de mobilité électrique avec ses différents appareils de pointe, qui permettent de circuler librement et de manière écologique.

Pour faciliter vos déplacements du point A au point B, tout en profitant du beau temps, misez sur l’un de ces moyens électriques durant la saison estivale.

Quand on vous disait que Tanguay a tout ce qu’il vous faut pour votre cour extérieure ! Sans oublier que la livraison est gratuite partout au Québec, et ce, sans minimum d’achat.

De plus, Tanguay est de retour avec « La Vente du Million », alors jusqu’au 30 avril, pour chaque tranche d’achat de 100 $, vous avez une chance de gagner 1 million de dollars. Donc, plus vous achetez, plus vous avez de chance de devenir millionnaire ! Raison de plus de vous rendre dans l’un des 8 magasins ou de visiter le site Web tanguay.ca dès aujourd’hui.