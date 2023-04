Vu de l’Europe, le Québec est le tiers monde du transport collectif

Le hasard m’amène sur les traces de Bruno Marchand, maire de Québec, à l’occasion d’un voyage en Scandinavie.

Le choc culturel ne relève pas uniquement des langues, mais surtout de l’organisation des villes et des transports.

Marche, vélo, bus et tramway

À Oslo, Copenhague et Stockholm, les transports actifs et collectifs sont rois. La voiture se retrouve au dernier rang des privilèges de déplacement. Partout, les piétons et les vélos ont préséance.

Chez nous, quand on pense aux déplacements en dehors de Montréal, on réalise rapidement que le Québec ressemble au tiers monde du transport collectif.

Bien sûr, nos espaces sont plus grands et il n’est pas viable d’envisager des métros et des trains sur tout le territoire. Toutefois, bien des villes scandinaves de petite envergure proposent des circuits d’autobus fréquents, bien organisés et offerts jusqu’à tard dans la nuit.

À l’évidence, tout ce qu’il manque au Québec, c’est de la volonté et de la vision.

La ville des 15 minutes

On en entend encore trop peu parler, mais il existe un concept d’organisation urbaine appelé « la ville du quart d’heure » ou « 15 minute city » pour les anglos.

L’idée est simple et géniale à la fois : dans un monde idéal, les citoyens devraient être en mesure de répondre à la majorité de leurs besoins essentiels dans un rayon de 15 min de leur résidence, à pied ou à vélo.

Travailler, étudier, consulter son médecin, trouver un service de garde, faire ses courses, le tout à moins de 15 min de la maison, sans avoir à prendre la voiture.

Je vous préviens, nos amis les conspis hurlent déjà à la privation de leur liberté de mouvement et prétendent qu’il s’agit d’un complot de l’État pour les contrôler.

Au contraire, si on se libérait un peu du carcan de nos voitures, peut-être qu’enfin, on commencerait à reprendre le contrôle de nos vies et de notre temps.