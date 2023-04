Accusé d’avoir poussé sa femme enceinte en bas d’une falaise

Un homme accusé d’avoir tué sa femme enceinte en la poussant en bas d’une falaise à Édimbourg en Écosse en septembre 2021 aurait été abusif dans les mois précédant sa mort, selon ce qui a été rapporté devant le tribunal lundi.

En septembre 2021, Kashif Anwar, 29 ans, aurait causé la mort de sa femme enceinte Fawziyah Javed, 31 ans, en la poussant depuis le «siège d'Arthur», un point de vue d’une hauteur d’environ 250 mètres qui surplombe le centre de la ville d'Édimbourg en Écosse.

L’homme aurait également agi de façon menaçante et abusive à l’endroit de sa conjointe dans le mois qui aurait précédé, et même la veille de son décès dans un hôtel d’Édimbourg, a rapporté The Independant.

Une témoin appelée à la barre du tribunal de la Haute Cour d'Édimbourg aurait ainsi rapporté avoir aperçu la victime en août 2021 se faisant bloquer le chemin, puis tiraillée par l’accusé.

«J’ai juste su que quelque chose n’était pas normal. Elle essayait juste de prendre ses distances avec lui et il était agressif envers elle», a relaté Nicola Lilly, 44 ans.

Se faisant du souci pour elle, la quadragénaire aurait rattrapé la femme pour lui remettre son numéro de téléphone.

La victime, qui paraissait «bouleversée» et «effrayée», lui aurait alors indiqué que l’homme en question était son mari.