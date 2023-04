Alouettes: des billets gratuits pour des jeunes de la DPJ

Les Alouettes de Montréal ont annoncé un partenariat avec la Fondation des jeunes de la DPJ et offriront une soixantaine de billets par match à domicile pour des enfants et adolescents.

De plus, les Moineaux remettront à leur nouveau partenaire 50 % des fonds amassés à l'occasion de leur activité 50/50 lors de deux rencontres par saison. Les joueurs de l'équipe visiteront aussi des jeunes hébergés dans les centres de réadaptation à travers la grande région de Montréal.

«La Fondation des jeunes de la DPJ, par sa mission et par son engagement, fait un travail remarquable auprès d'enfants et d'adolescents qui connaissent un parcours de vie difficile. Pour les Alouettes de Montréal, contribuer aux efforts de la Fondation, c'est miser sur ces jeunes et sur leur potentiel. C'est aussi une occasion pour les joueurs, pour notre organisation de nous impliquer concrètement avec l'espoir, et la volonté, de faire une différence», a souligné le propriétaire des Alouettes, Pierre Karl Péladeau, dans un communiqué.

Pour la marraine de la Fondation de jeunes de la DPJ Nancy Audet, l’association avec les «Als» permettra de créer de l’espoir.

«Le football est un sport de résilience et d'équipe. Lorsque tu gagnes, lorsque tu perds, tu n'es jamais seul, a-t-elle dit. Les joueurs de football sont des alliés naturels pour les jeunes de la DPJ. Ils pratiquent un sport qui permet de se dépasser et d'accomplir ce qui parfois, semblait impossible! Ce partenariat en est un pour faire rêver, mais également pour inspirer nos jeunes.»