Canadien: le premier choix des Panthers disponible?

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a peut-être réalisé son plus grand coup d’éclat en obtenant le premier choix des Panthers de la Floride en retour de Ben Chiarot, l’an dernier. Il pourrait récidiver en échangeant cette sélection lors du prochain repêchage.

C’est ce qu’a rapporté le réseau TSN, mardi.

Hughes ne serait pas fermé à l’idée de conclure une autre transaction similaire à celle qui lui a permis de mettre la main sur Kirby Dach, lors du dernier encan du circuit Bettman. Il était alors devenu propriétaire de la sélection des Islanders de New York en sacrifiant Alexander Romanov, avant de l'échanger pour acquérir le gros attaquant des Blackhawks de Chicago.

Rappelons que le choix des Panthers n’est pas protégé. L’équipe floridienne est en pleine lutte pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais elle détenait avant les matchs de mardi les 14e meilleures probabilités en vue de la loterie.

D’ailleurs, les Blue Jackets de Columbus et les Blues de St. Louis souhaiteraient aussi se départir de choix plus tardifs de premier tour.

L’équipe de l’Ohio a fait l’acquisition de la sélection des Kings de Los Angeles en retour de Vladislav Gavrikov et Joonas Korpisalo.

De son côté, la formation du Missouri a obtenu les choix des Rangers de New York et des Golden Knights de Vegas lorsqu’elle a respectivement échangé Vladimir Tarasenko et Ivan Barbashev.