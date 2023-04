[EN IMAGES] C’est reparti pour Zellers au Québec et les curieux étaient au rendez-vous

Les nostalgiques s’étaient donné rendez-vous mardi matin afin de faire un voyage dans le temps. L’occasion: la renaissance du magasin Zellers, 10 ans après sa fermeture.

L’enseigne, qui appartient à La Baie, avait mis le paquet: un DJ et un maître de cérémonie accueillaient les curieux, entourés de dizaine d’employés au chandail rouge, dans le sous-sol des Galeries d’Anjou, à Montréal.

Sylvie Marcotte, 58 ans, avait fait le voyage depuis Sainte-Thérèse pour être une des premières à fouler le sol du nouveau vieux détaillant.

Photo Hélène Schaff

«On regarde, on fait le tour, pis si on trouve de quoi, tant mieux», dit la dame qui était accompagnée de son fils Félix, 24 ans.

Le jeune homme garde des souvenirs des visites en famille chez le détaillant quand il était enfant. «Je me rappelle la fermeture aussi. J’ai l’impression que ça repart sur quelque chose de plus beau», juge-t-il.

Photo Julien McEvoy

La mère et le fils n’étaient pas seuls à faire un retour dans le passé en ce mardi matin ensoleillé. Dès l’ouverture du magasin à 10h, des dizaines de clients ont parcouru les allées.

«C’est le fun, les prix sont raisonnables, et le stock est beau», résume Félix, qui n’a pu résister à mettre un chandail en coton ouaté rouge à l’effigie de Zellers dans son panier.

Un seul absent pour la réouverture de l’enseigne: le restaurant. «On allait manger aussi quand on y allait dans le temps, c’était le fun», se souvient Sylvie.

Dans les prochains jours, un camion de rue sera installé devant les portes du magasin afin de servir aux nostalgiques quelques incontournables : le hamburger grand Z, le sandwich chaud au poulet, le sandwich au fromage fondant, les bâtonnets de poulet ou la frite sauce.

De bons prix

Les clients croisés dans les allées n’avaient que de bons mots au sujet des prix. «C’est très réussi, j’ai même un petit chariot de meubles qui m’attend à la caisse», a dit l’un d’eux. Lui aussi avait un chandail en coton ouaté rouge dans le panier.

L’espace Zellers, qui occupe une bonne partie du sous-sol du magasin La Baie à Anjou, offre entre autres des produits pour la salle à manger et la cuisine, pour la chambre à coucher et la salle de bain, du mobilier, des vêtements, des jouets et des accessoires pour animaux.

Les étagères font une large place aux produits de la marque maison, Anko, qui sont fabriqués par Kmart Australia. Il s’agit des premiers pas de cette marque au Canada.

Plus de 1900 produits Anko sont offerts chez Zellers, en ligne comme en magasin. Leur design est simple et moderne et leurs prix, abordables.

Le magasin des Galeries d’Anjou est un des quatre Zellers à ouvrir ses portes mardi, avec ceux de Gatineau, Sherbrooke et Québec. Le cinquième, celui de Rosemère, ouvrira le 27 avril.

«Je vais être là le 27, c’est sûr», lance Sylvie avec enthousiasme.