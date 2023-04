CF qui pleure, Nancy qui danse

Après une saison record l’année dernière, le CF Montréal peine à trouver son élan cette année et offre un spectacle décevant, pour ne pas dire désolant.

L’équipe a perdu quelques morceaux cet hiver avec les transferts de Djordje Mihailovic, Alistair Johnston et Ismaël Koné et on cherche encore les joueurs qui vont les remplacer.

L’équipe présente une fiche d’une victoire et quatre défaites, quatre jeux blancs. En fait, le Bleu-blanc-noir ne totalise que trois buts en cinq matchs, tous marqués dans le même affrontement.

Et pour en rajouter une couche, la seule victoire a été remportée quand l’adversaire jouait avec un carton rouge et surtout grâce à une remontée de deux buts dans les arrêts de jeu en fin de rencontre. Rien pour se péter les bretelles.

Pendant ce temps

La greffe semble prendre difficilement avec le nouvel entraîneur, Hernan Losada, qui n’arrive pas à proposer un style de jeu intéressant.

Il faut admettre qu’il n’était pas évident de suivre Wilfried Nancy dont l’équipe a connu une saison sensationnelle l’an passé. En plus, les matchs étaient excitants avec une formation portée vers l’attaque.

Pendant que le CF Montréal mange son pain noir, Nancy semble parfaitement heureux avec le Crew de Columbus. Son équipe a remporté ses deux derniers matchs par des scores de 6 à 1 et 4 à 0 et présente un dossier de trois victoires, deux défaites et un match nul.

Le Crew occupe le troisième rang de l’Association Est pendant qu’on doit regarder le classement à l’envers si on veut voir Montréal en première place.

Défense absente

Le CF Montréal accordait des buts l’an passé, mais se situait dans la moyenne de la MLS. Et surtout, il marquait à un rythme soutenu.

Actuellement, la troupe montréalaise occupe l’avant-dernier rang de la MLS pour les buts accordés avec douze.

Pis encore, la surface montréalaise ressemble à un bar ouvert puisque l’adversaire s’y sent à l’aise pour décocher des tirs de partout.

Le départ de Johnston a certes fait mal, mais il n’explique pas tout. Et pourtant, on retrouve les mêmes visages en défense centrale. Rudy Camacho, Kamal Miller et Joel Waterman y sont tous.

Le problème est donc ailleurs. Mais où? En milieu de terrain où la perte de Mihailovic et Koné crée un trou béant en attaque, ce qui affecte la possession de balle et la créativité à jouer vers l’avant.

On misait sans doute sur Matko Miljevic pour combler la perte de Mihailovic, mais l’Argentin s’est blessé au genou et ratera plusieurs semaines d’activité.

On se retrouve donc avec une équipe qui est en déficit de créativité et avec le départ de Kei Kamara, on se retrouve avec une attaque qui recommence à dépendre de Romell Quioto. Parce que Sunusi Ibrahim et Chinonso Offor sont encore jeunes et demeurent des projets pendant que Mason Toye doit encore prouver qu’il peut marquer régulièrement.

En milieu de terrain, on compte sur des jeunes qui ont encore beaucoup à apprendre. Heureusement, pendant que James Pantemis est blessé, Jonathan Sirois montre de très belles choses dans les buts et il pourrait devenir l’homme de confiance de Losada.

Décimé

Comme si l’équipe n’en arrachait pas assez comme ça, elle doit aussi composer avec une très longue liste des blessés qui, outre Miljevic, comprend également Samuel Piette, George Campbell, James Pantemis, Jojea Kwizera, Lassi Lappalainen et Jules Vilsaint.

Mais il semble qu’il ne faut pas s’inquiéter. Le préparateur physique, Barthélémy Delecroix, soutient que c’est normal d’avoir autant de blessures en début de saison, surtout quand il s’agit d’une équipe qui vient de vivre un changement de personnel d’entraîneurs.

C’est du moins ce qu’il a affirmé au collègue Olivier Brett sur les ondes de BPM Sports.

L’équipe a fait des ajustements afin de prévenir les blessures, mais ce que celles-ci mettent en lumière, c’est le manque de profondeur qui fait en sorte que Hernan Losada a peu de solutions sous la main pour donner un électrochoc à sa formation.

Il faudra peut-être qu’Olivier Renard soit agressif dans son recrutement au cours de l’été pour que le CF Montréal soit en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires. Et ça, c’est si l’équipe est encore dans le coup à ce moment-là.

Dommage

C’est dommage d’en venir à ce constat parce que la saison 2022 avait fait renaître la flamme chez les partisans.

Les abonnements de saison ont augmenté au cours de la saison morte, l’intérêt était à la hausse, on avait des héros à applaudir.

Mais plusieurs de ces héros ont déjà quitté la ville, l’argent empoché grâce à ces transferts n’a pas encore été réinvesti et on se retrouve face à une équipe qui n’inspire plus autant qu’il y a quelques mois.

Tout survient au moment où l’équipe occupe moins de place à la télé traditionnelle avec la migration sur Apple TV.

Bref, sans dire que le portrait est sombre, on peut au moins avancer que le soufflé est retombé un peu trop vite après une année 2022 qui aura permis aux amateurs de se régaler.