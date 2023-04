Voici ce qu’il faut savoir sur le cocktail météo qui frappera le Québec

Les automobilistes devront être prudents, mercredi, alors que le système météorologique responsable des tempêtes dans le Midwest américain déversera une quantité impressionnante de pluie verglaçante dans le sud de la province.

Les régions qui seront le plus touchées sont celles des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais, où on attend jusqu’à 20 mm, alors que les précipitations débuteront en avant-midi.

«On craint que ça tombe rapidement et de façon assez intense. Ça pourrait avoir un impact sur les structures, les arbres et le réseau électrique», explique le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin.

Des rafales à 50 km/h et un refroidissement éolien à -16 au même moment risquent de compliquer le quotidien des habitants de ces régions.

Les secteurs de Montréal, du Centre-du-Québec et de la Beauce ne seront pas non plus épargnés, alors qu’on prévoit de 5 à 15 mm par endroit, au courant de la journée.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses», prévient d’ailleurs Environnement Canada, dans une alerte.

Encore de la neige

Du côté de la Capitale-Nationale, les 5 à 10 centimètres de neige qui tomberont en mi-journée se transformeront progressivement en grésil dans l’après-midi.

La région se trouve dans une large bande qui s’étire de l’est à l’ouest de la province et qui devrait recevoir plus de neige que de verglas. C’est l’Abitibi-Témiscamingue qui sera la plus gâtée sur ce plan, avec 10 à 15 cm attendus d’ici jeudi matin.

Le cocktail météo devrait être moindre pour les régions au nord de Québec, avec un minimum de précipitation de pluie et de neige.

Malgré tout, Environnement Canada s’attend à ce que de nombreuses pannes de courant affectent les Québécois.

De la chaleur à venir

Le cocktail météo devrait toutefois être chose du passé dès jeudi matin, où le mercure grimpera au-dessus du point de congélation.

«La bonne nouvelle, c’est que s’il y a eu des accumulations sur des structures, ça devrait fondre assez rapidement, même si on attend des vents allant jusqu’à 70 km/h dans la vallée du Saint-Laurent», explique M. Cantin.

Dans la grande région de Québec, le mercure devrait se maintenir entre 5 et 15 degrés dès ce week-end et jusqu’à la semaine prochaine, ce qui permettra de faire diminuer la hauteur des bancs de neige encore bien présents dans la Capitale-Nationale.